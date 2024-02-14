"Опасная румяная корочка": злоупотребление жареной пищей может вызвать рак

Врач Иванова: злоупотребление жареными блюдами может вызвать рак

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавние научные исследования в полной мере подтвердили, что присутствие на пище так называемой "румяной корочки" может представлять серьезную угрозу для здоровья, связанную с наличием пищевых канцерогенов.

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Терапевт Виктория Иванова в интервью для NEWS. ru предостерегла от непомерного потребления жареной пищи, которое может привести к развитию весьма опасных и смертельных заболеваний. Жареная пища, как оказалось, может быть причиной возникновения таких серьезных проблем, как инфаркт, инсульт, диабет, цирроз печени, атеросклероз и даже рак.

"Самые опасные жареные продукты — это те, которые имеют корочку: мясо, наггетсы, чебуреки и пирожки. Во время обжарки канцероген акриламид образуется в верхнем слое — корке", пояснила медик.

Она также подчеркнула, что крайне нежелательно подогревать уже жареную пищу на том же масле, на котором она была приготовлена. Это может стать причиной выделения из масла опасных токсичных веществ, которые могут навредить организму.

Помимо этого, жареная пища имеет высокую калорийность и может приводить к избыточному весу, если употребляется регулярно. Частое потребление таких блюд может повысить уровень холестерина в крови, что в свою очередь увеличивает риск сердечных заболеваний.