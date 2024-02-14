Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Иерусалиме археологи обнаружили древние сооружения неизвестного назначения
Как понять, что ваша собака нуждается в вашем внимании: специалисты рассказывают
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Лучшие упражнения для мышц живота
Салат "Страстное сердце": будет очень уместен на столе, накрытом в честь 14 февраля
Эксперты рассказали, чем резкая оттепель опасна для автомобиля
Токсиколог Водовозов рассказал, что правильный "кетчунез" является полезным соусом
Глава минобороны поручил оперативно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал" с учетом опыта СВО
Политолог Кузнецов назвал вероятным закрытие Эстонией погранпереходов с Россией
"Опасная румяная корочка": злоупотребление жареной пищей может вызвать рак

Врач Иванова: злоупотребление жареными блюдами может вызвать рак

1:21
Здоровье

Недавние научные исследования в полной мере подтвердили, что присутствие на пище так называемой "румяной корочки" может представлять серьезную угрозу для здоровья, связанную с наличием пищевых канцерогенов.

Врач Иванова: злоупотребление жареными блюдами может вызвать рак
Фото: commons.wikimedia.org by Himgspendra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Терапевт Виктория Иванова в интервью для NEWS. ru предостерегла от непомерного потребления жареной пищи, которое может привести к развитию весьма опасных и смертельных заболеваний. Жареная пища, как оказалось, может быть причиной возникновения таких серьезных проблем, как инфаркт, инсульт, диабет, цирроз печени, атеросклероз и даже рак.

"Самые опасные жареные продукты — это те, которые имеют корочку: мясо, наггетсы, чебуреки и пирожки. Во время обжарки канцероген акриламид образуется в верхнем слое — корке", пояснила медик.

Она также подчеркнула, что крайне нежелательно подогревать уже жареную пищу на том же масле, на котором она была приготовлена. Это может стать причиной выделения из масла опасных токсичных веществ, которые могут навредить организму.

Помимо этого, жареная пища имеет высокую калорийность и может приводить к избыточному весу, если употребляется регулярно. Частое потребление таких блюд может повысить уровень холестерина в крови, что в свою очередь увеличивает риск сердечных заболеваний.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп" Любовь Степушова Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
В Подмосковье сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли запертую в квартире собаку
Учёные МГУ обнаружили, что в России женщины пострадали от COVID-19 больше мужчин
Учёные США заявили, что включение лосося в рацион положительно скажется на уровне холестерина
Автор "Детского альбома Чайковского" встретится со зрителями
Тайны домашних питомцев: как понять, почему кошка спит на вашем месте
Гомфрена - неприхотливый цветок для украшения сада
Тренер Мишин подчеркнул важность таланта спортсмена и знаний тренера в фигурном катании
В Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Женское счастье"
Как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля: советы экспертов
Вести "Новую Фабрику звезд" пригласили Регину Тодоренко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников