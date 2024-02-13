Вздутие и метеоризм: что из рациона служит причиной постоянного извержения газов?

Диетологи заявили, что жирное и сладкое натощак приводит к диспепсии

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетологические консультации от медицинских экспертов подчеркивают, какие продукты и напитки следует избегать на голодный желудок. Особое внимание уделяется цитрусовым, богатым аскорбиновой кислотой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперты отмечают, что употребление апельсина или грейпфрута натощак может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и в последствии привести к неприятностям с пищеварением из-за повышенной кислотности.

Кроме того, рекомендуется избегать жирной и острой пищи на завтрак. Такие продукты могут вызвать тяжесть в желудке, вздутие, раздражение слизистой оболочки и общее недомогание.

Специалисты подчеркивают, что кофе и газированные напитки также наносят вред желудку, если употреблять их натощак. Кофе, стимулируя выработку желудочного сока, может вызвать раздражение слизистой оболочки, а газировка способствует расширению желудка и излишнему образованию газов.