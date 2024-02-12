Почему постоянно болит голова: какие продукты следует исключить и забыть

Неврологи назвали употребление консервов причиной появления мигрени

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мигрень, одно из наиболее мучительных состояний головной боли, коснувшееся миллионов людей во всем мире. Исследования указывают, что в России примерно 15-21% случаев первичной головной боли связаны с мигренью. Однако, что может спровоцировать это состояние? Неврологи выделяют ряд факторов, которые могут играть роль в развитии этого заболевания.

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Один из таких факторов — это нарушение режима сна, как его недостаток, так и избыток. Интересно, что даже слишком продолжительный сон может вызвать мигрень. Поэтому у многих случаев мигрени проявления чаще всего наблюдаются в выходные дни. Также голод может спровоцировать мигрень, поэтому важно поддерживать регулярное питание.

Одним из хорошо известных триггеров мигрени являются определенные продукты. Например, сыр, шоколад, цитрусовые и пища с добавлением пряностей могут усиливать проявление мигрени. Врачи также отмечают наличие мононатриевого глютамата и аспартама в определенных продуктах, которые также могут спровоцировать мигрень.