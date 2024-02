Почему постоянно болит голова: какие продукты следует исключить и забыть

Мигрень, одно из наиболее мучительных состояний головной боли, коснувшееся миллионов людей во всем мире. Исследования указывают, что в России примерно 15-21% случаев первичной головной боли связаны с мигренью. Однако, что может спровоцировать это состояние? Неврологи выделяют ряд факторов, которые могут играть роль в развитии этого заболевания.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.