Ухудшение координации, снижение чувствительности: страшные последствия удаления зубов

В ведомстве здравоохранения Республики Башкортостан подчеркнули негативные последствия удаления зубов для организма. Специалисты отмечают, что человеческий организм представляет собой сложную взаимосвязанную систему, в которой нарушения в одной области могут оказать влияние на другие. Это особенно заметно при удалении зубов, так как все органы тесно связаны через нервную систему, простирающуюся по всему телу.
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Поэтому удаление зуба может вызвать следующие негативные последствия:
снижение чувствительности определенных зон в мозге из-за повреждения тройничного нерва, который проходит через челюсти и лобовую часть мозга;
затруднения при пережевывании пищи, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта;
ухудшение работы челюстных мышц и нейромышечной координации в организме.
Кроме того, воспаление пародонта при сахарном диабете может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако существует и обратная взаимосвязь: диабет может усугубить проблемы с деснами, что увеличивает вероятность потери зубов.
Для профилактики заболеваний полости рта рекомендуется проходить осмотр у стоматолога не реже одного раза в год. В случае наличия проблем с деснами или зубами специалисты рекомендуют посещать зубного врача как минимум раз в полгода.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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