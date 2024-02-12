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Ухудшение координации, снижение чувствительности: страшные последствия удаления зубов

В Министерстве здравоохранения Башкирии назвали последствия удаления зубов

1:22
Здоровье

В ведомстве здравоохранения Республики Башкортостан подчеркнули негативные последствия удаления зубов для организма. Специалисты отмечают, что человеческий организм представляет собой сложную взаимосвязанную систему, в которой нарушения в одной области могут оказать влияние на другие. Это особенно заметно при удалении зубов, так как все органы тесно связаны через нервную систему, простирающуюся по всему телу.

В Министерстве здравоохранения Башкирии назвали последствия удаления зубов
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Поэтому удаление зуба может вызвать следующие негативные последствия:

  • снижение чувствительности определенных зон в мозге из-за повреждения тройничного нерва, который проходит через челюсти и лобовую часть мозга;
  • затруднения при пережевывании пищи, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта;
  • ухудшение работы челюстных мышц и нейромышечной координации в организме.

Кроме того, воспаление пародонта при сахарном диабете может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако существует и обратная взаимосвязь: диабет может усугубить проблемы с деснами, что увеличивает вероятность потери зубов.

Для профилактики заболеваний полости рта рекомендуется проходить осмотр у стоматолога не реже одного раза в год. В случае наличия проблем с деснами или зубами специалисты рекомендуют посещать зубного врача как минимум раз в полгода.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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