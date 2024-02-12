Ухудшение координации, снижение чувствительности: страшные последствия удаления зубов

В Министерстве здравоохранения Башкирии назвали последствия удаления зубов

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ведомстве здравоохранения Республики Башкортостан подчеркнули негативные последствия удаления зубов для организма. Специалисты отмечают, что человеческий организм представляет собой сложную взаимосвязанную систему, в которой нарушения в одной области могут оказать влияние на другие. Это особенно заметно при удалении зубов, так как все органы тесно связаны через нервную систему, простирающуюся по всему телу.

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Поэтому удаление зуба может вызвать следующие негативные последствия:

снижение чувствительности определенных зон в мозге из-за повреждения тройничного нерва, который проходит через челюсти и лобовую часть мозга;

затруднения при пережевывании пищи, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта;

ухудшение работы челюстных мышц и нейромышечной координации в организме.

Кроме того, воспаление пародонта при сахарном диабете может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако существует и обратная взаимосвязь: диабет может усугубить проблемы с деснами, что увеличивает вероятность потери зубов.

Для профилактики заболеваний полости рта рекомендуется проходить осмотр у стоматолога не реже одного раза в год. В случае наличия проблем с деснами или зубами специалисты рекомендуют посещать зубного врача как минимум раз в полгода.