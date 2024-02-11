Заботимся о сердце смолоду: эти продукты на прилавках похоронят вас заживо

Диетолог Вараева: покупные колбасы и соусы возглавляют рейтинги по добавленному сахару

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интенсивное употребление сахара ведет не только к избыточному весу, но также отрицательно сказывается на состоянии сердца, сосудов и печени. Эндокринолог-диетолог из Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Юргита Вараева поделилась секретами здорового отношения к сахару.

Фото: wikimedia.org by Glane23 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению эксперта, основным источником сахара в нашем рационе является добавленный сахар, используемый в чае, кофе и других продуктах. Важно отметить, что естественный сахар также присутствует в молоке, фруктах и овощах. Однако ограничения в потреблении сахара касаются в основном добавленных сахаров.

Лактоза в молоке — это естественный сахар. Несмотря на то, что некоторые люди могут испытывать непереносимость к лактозе и избегать молочных продуктов, эксперт отмечает, что умеренное употребление молока не оказывает значительного влияния на уровень сахара в организме, особенно учитывая его питательные свойства, такие как белок и кальций.

Что касается обезжиренных молочных продуктов, то они не являются оптимальным выбором, поскольку к ним часто добавляют крахмальные углеводы для достижения желаемой консистенции продукта. Таким образом, содержание углеводов в обезжиренных молочных продуктах может быть высоким.

Фрукты также содержат сахар, но они также богаты витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Когда сахар из фруктов поступает в организм, он медленно перерабатывается и приносит дополнительные пользы, такие как фитонутриенты и витамины.

Умеренное потребление естественного сахара из этих продуктов не представляет угрозы для здоровья. Тем не менее, рекомендуется избегать чрезмерного употребления добавленного сахара, особенно сладостей и кондитерских изделий, советует специалист.