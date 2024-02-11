Заботимся о сердце смолоду: эти продукты на прилавках похоронят вас заживо

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Диетолог Вараева: покупные колбасы и соусы возглавляют рейтинги по добавленному сахару

1:49
Здоровье

Интенсивное употребление сахара ведет не только к избыточному весу, но также отрицательно сказывается на состоянии сердца, сосудов и печени. Эндокринолог-диетолог из Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Юргита Вараева поделилась секретами здорового отношения к сахару.

Диетолог Вараева: покупные колбасы и соусы возглавляют рейтинги по добавленному сахару
Фото: wikimedia.org by Glane23 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению эксперта, основным источником сахара в нашем рационе является добавленный сахар, используемый в чае, кофе и других продуктах. Важно отметить, что естественный сахар также присутствует в молоке, фруктах и овощах. Однако ограничения в потреблении сахара касаются в основном добавленных сахаров.

Лактоза в молоке — это естественный сахар. Несмотря на то, что некоторые люди могут испытывать непереносимость к лактозе и избегать молочных продуктов, эксперт отмечает, что умеренное употребление молока не оказывает значительного влияния на уровень сахара в организме, особенно учитывая его питательные свойства, такие как белок и кальций.

Что касается обезжиренных молочных продуктов, то они не являются оптимальным выбором, поскольку к ним часто добавляют крахмальные углеводы для достижения желаемой консистенции продукта. Таким образом, содержание углеводов в обезжиренных молочных продуктах может быть высоким.

Фрукты также содержат сахар, но они также богаты витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Когда сахар из фруктов поступает в организм, он медленно перерабатывается и приносит дополнительные пользы, такие как фитонутриенты и витамины.

Умеренное потребление естественного сахара из этих продуктов не представляет угрозы для здоровья. Тем не менее, рекомендуется избегать чрезмерного употребления добавленного сахара, особенно сладостей и кондитерских изделий, советует специалист.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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