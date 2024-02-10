Индикатор сахарного диабета расположен во рту: советы врачей, как вовремя распознать беду

Стоматолог Рокниан заявил, что состояние рта может быть индикатором сахарного диабета

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог из Калифорнии Вивиан Рокниан подчеркнула, что состояние полости рта может служить индикатором развития сахарного диабета.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Она указала на то, что симптомы сахарного диабета могут проявляться в виде трещин на языке и ощущения сухости во рту. Эти признаки часто сопровождаются недостаточным выделением слюны и постоянной жаждой. Также наличие диабета может указывать на чувствительность десен — даже небольшое давление может вызвать кровотечение.

Рокниан предупредила, что при обнаружении подобных симптомов следует проверить уровень сахара в крови и обратиться за консультацией к медицинскому специалисту.