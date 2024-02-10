Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature: Ученые США обнаружили способность металла к самовосстановлению
Музыкальный критик Бабичев объяснил причину отмены концертов Кристины Орбакайте в России
Физиономист Воеводина: Путин смог расположить к себе Карлсона
Дачнику на заметку: речной песок
Тыквенный латте — прекрасный напиток с насыщенным вкусом
Сотрудники российских спецслужб посетили родителей нового главкома ВСУ Сырского
Лучшие способы баловать вашу собаку: экспертные рекомендации
The Lancet: Большой размер гиппокампа — одна из причин сохранения ума у пожилых людей
Прохор Шаляпин выдал Марину Федункив за певицу Максим
Индикатор сахарного диабета расположен во рту: советы врачей, как вовремя распознать беду

Стоматолог Рокниан заявил, что состояние рта может быть индикатором сахарного диабета

0:39
Здоровье

Стоматолог из Калифорнии Вивиан Рокниан подчеркнула, что состояние полости рта может служить индикатором развития сахарного диабета.

Стоматолог Рокниан заявил, что состояние рта может быть индикатором сахарного диабета
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Она указала на то, что симптомы сахарного диабета могут проявляться в виде трещин на языке и ощущения сухости во рту. Эти признаки часто сопровождаются недостаточным выделением слюны и постоянной жаждой. Также наличие диабета может указывать на чувствительность десен — даже небольшое давление может вызвать кровотечение.

Рокниан предупредила, что при обнаружении подобных симптомов следует проверить уровень сахара в крови и обратиться за консультацией к медицинскому специалисту.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Популярное
Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов считает, что отстранённую Валиеву могли подставить
Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов
Непокорные и ласковые: сильные породы кошек с уникальным характером
Туристка из России назвала пять стран, где особо радушны к россиянам
В Авдеевке ВС РФ перерезает город пополам, начинаются атаки на Часов Яр Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным
Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Последние материалы
Музыкальный критик Бабичев объяснил причину отмены концертов Кристины Орбакайте в России
Физиономист Воеводина: Путин смог расположить к себе Карлсона
Дачнику на заметку: речной песок
Сотрудники российских спецслужб посетили родителей нового главкома ВСУ Сырского
Тыквенный латте — прекрасный напиток с насыщенным вкусом
Лучшие способы баловать вашу собаку: экспертные рекомендации
The Lancet: Большой размер гиппокампа — одна из причин сохранения ума у пожилых людей
Прохор Шаляпин выдал Марину Федункив за певицу Максим
"За рулем": как зафиксировать в протоколе аргументы в пользу своей невиновности
Сменившая имидж Кристина Асмус стала похожа на Даню Милохина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников