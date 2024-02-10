Индикатор сахарного диабета расположен во рту: советы врачей, как вовремя распознать беду

Стоматолог из Калифорнии Вивиан Рокниан подчеркнула, что состояние полости рта может служить индикатором развития сахарного диабета.
Она указала на то, что симптомы сахарного диабета могут проявляться в виде трещин на языке и ощущения сухости во рту. Эти признаки часто сопровождаются недостаточным выделением слюны и постоянной жаждой. Также наличие диабета может указывать на чувствительность десен — даже небольшое давление может вызвать кровотечение.
Рокниан предупредила, что при обнаружении подобных симптомов следует проверить уровень сахара в крови и обратиться за консультацией к медицинскому специалисту.
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