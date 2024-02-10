Коронавирус в линейку с гриппом: ужасающая болезнь растеряла свою серьезность

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день коронавирус не представляет значительного риска для жизни и общего состояния здоровья людей.
Попова отметила, что необходимо быть готовыми к возможным волнам заболеваемости коронавирусом, хотя их характер будет зависеть от множества факторов. Она подчеркнула, что в настоящее время наблюдается увеличение числа заболевших, однако нет существенного роста в ежедневных или еженедельных случаях зарегистрированных заболеваний.
Глава Роспотребнадзора также отметила, что в настоящее время нет обязательного требования к ношению масок, поскольку болезнь протекает легко, и количество зараженных невелико.
Представители пресс-службы Роспотребнадзора ранее сообщили, что ситуация с корью в России стабильная; в прошлом году удалось успешно справиться с ее распространением, и в настоящее время отмечаются лишь изолированные случаи заболеваний. Они также пояснили, что повышение заболеваемости корью обычно происходит раз в четыре-шесть лет, и такая вспышка произошла в 2023 году, наложившись на прежнюю волну коронавируса.
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