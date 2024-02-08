Многообразие типов личности: как вовремя распознать самый страшный и обезопасить себя

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Психолог Кузина рассказала, что самая опасный тип личности это "тёмный эмпат"

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Здоровье

Большинство индивидуумов уже могут распознавать нарциссов, но взгляды экспертов свидетельствуют о том, что существует более подвижный тип личности — тёмные эмпаты. О таких особях более подробно рассказала психолог Катерина Кузина.

Психолог Кузина рассказала, что самая опасный тип личности это "тёмный эмпат"
Фото: wikimedia.org/ by Sherkiya Wedgeworth is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Как поясняет Кузина, темные эмпаты обладают способностью манипулировать другими, подавая видимость сочувствия, но при этом оставаясь эмоционально отстранёнными. Для создания впечатления они стремятся соответствовать эмоциональным ожиданиям человека, иногда подменяя себя под более чуткое восприятие.

Более того, они могут утверждать, что разделяют интересы партнёра, включая приверженность одним и тем же политическим или социально-правовым идеям, хотя на самом деле это не соответствует их истинным убеждениям.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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