Многообразие типов личности: как вовремя распознать самый страшный и обезопасить себя

Большинство индивидуумов уже могут распознавать нарциссов, но взгляды экспертов свидетельствуют о том, что существует более подвижный тип личности — тёмные эмпаты. О таких особях более подробно рассказала психолог Катерина Кузина.
Как поясняет Кузина, темные эмпаты обладают способностью манипулировать другими, подавая видимость сочувствия, но при этом оставаясь эмоционально отстранёнными. Для создания впечатления они стремятся соответствовать эмоциональным ожиданиям человека, иногда подменяя себя под более чуткое восприятие.
Более того, они могут утверждать, что разделяют интересы партнёра, включая приверженность одним и тем же политическим или социально-правовым идеям, хотя на самом деле это не соответствует их истинным убеждениям.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.