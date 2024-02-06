Опасно ли разогревать еду в микроволновках, объяснила диетолог Соломатина

Диетолог Соломатина заявила, что СВЧ-печи не провоцируют онкологические заболевания

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина оценила распространённые мифы о вреде микроволновых печей.

Фото: Unsplash by Lissete Laverde

Специалист объяснила, что в СВЧ-печах радиоволны проходят сквозь продукты и гаснут. Она заверила, что радиация в пище не накапливается.

Ранее Соломатина объяснила, кому не стоит пить кофе с молоком.

Эксперт призвала не верить в заявления о том, что микроволновки провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Соломатина рекомендует не использовать пластиковую посуду в процессе разогрева пищи.

"В пластмассовой посуде содержатся крайне опасные соединения — фталаты, которые под воздействием температуры начнут проникать в пищу, отравляя её", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".