Врач-диетолог Елена Соломатина оценила распространённые мифы о вреде микроволновых печей.
Специалист объяснила, что в СВЧ-печах радиоволны проходят сквозь продукты и гаснут. Она заверила, что радиация в пище не накапливается.
Ранее Соломатина объяснила, кому не стоит пить кофе с молоком.
Эксперт призвала не верить в заявления о том, что микроволновки провоцируют развитие онкологических заболеваний.
Соломатина рекомендует не использовать пластиковую посуду в процессе разогрева пищи.
"В пластмассовой посуде содержатся крайне опасные соединения — фталаты, которые под воздействием температуры начнут проникать в пищу, отравляя её", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.