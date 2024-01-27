Многие привыкли пить кофе с добавлением молока или сливок, но, согласно диетологу Елене Соломатиной, это сочетание может оказывать двоякий эффект на организм. По мнению специалиста, кофеин способен замедлять всасывание кальция в организме, однако наличие молочных продуктов помогает минимизировать этот эффект.
Кроме того, кофе обладает высоким содержанием полифенолов, которые способствуют замедлению процессов старения и снижают риск развития деменции. Согласно Соломатиной, добавление молока в напиток мешает этим веществам полностью раскрыть свой потенциал.
Диетолог рекомендует чередовать употребление кофе с молоком и без него, при этом соблюдая допустимую норму в четыре чашки в день.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.