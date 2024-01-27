Молоко всегда мешает: почему нельзя злоупотреблять кофе с этой добавкой

Диетолог Соломатина призывает россиян не злоупотреблять кофе с молоком

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие привыкли пить кофе с добавлением молока или сливок, но, согласно диетологу Елене Соломатиной, это сочетание может оказывать двоякий эффект на организм. По мнению специалиста, кофеин способен замедлять всасывание кальция в организме, однако наличие молочных продуктов помогает минимизировать этот эффект.

Фото: openverse "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, кофе обладает высоким содержанием полифенолов, которые способствуют замедлению процессов старения и снижают риск развития деменции. Согласно Соломатиной, добавление молока в напиток мешает этим веществам полностью раскрыть свой потенциал.

Диетолог рекомендует чередовать употребление кофе с молоком и без него, при этом соблюдая допустимую норму в четыре чашки в день.