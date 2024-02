Волны витамина D: опасно ли загорать во время беременности?

Конечно, пребывание под солнцем приносит множество плюсов для вашего здоровья и настроения: ультрафиолетовое излучение укрепляет иммунитет, повышает уровень гемоглобина, обладает антибактериальным эффектом на кожу и способствует регуляции обмена веществ.

Фото: openverse "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license