Волны витамина D: опасно ли загорать во время беременности?

Ученые Австралии заявили, что беременным опасно находиться на Солнце

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Конечно, пребывание под солнцем приносит множество плюсов для вашего здоровья и настроения: ультрафиолетовое излучение укрепляет иммунитет, повышает уровень гемоглобина, обладает антибактериальным эффектом на кожу и способствует регуляции обмена веществ.

Фото: openverse "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Однако, у этих положительных сторон есть и обратная сторона медали: ультрафиолетовое излучение, особенно в солярии, является основной причиной развития меланомы (рака кожи). По данным Skin Cancer Foundation, загар в солярии после 35 лет увеличивает риск развития меланомы на 75%.

Несмотря на то, что загар ассоциируется с здоровьем и красотой, на самом деле это защитная реакция на повреждение ДНК под воздействием ультрафиолета. Кроме того, загар в солярии может способствовать преждевременному старению кожи и появлению морщин.

Существует также опасность загара для младенцев. Ультрафиолетовые лучи могут разрушать фолиевую кислоту, необходимую для нормального развития нервной системы ребенка. Особенно рискованно загорать в первом и начале второго триместра беременности, когда развивается мозг плода.

Исследование в Австралии показало, что интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения на беременных женщин увеличивает риск рассеянного склероза у их детей.

Важно помнить, что во время беременности кожа становится более чувствительной к ультрафиолету из-за гормональных изменений. Загар может вызвать появление темных пятен на коже, известных как хлоазма.

Если все-таки хочется загорать, следует соблюдать несколько важных правил:

Используйте качественные средства для защиты от солнца проверенных брендов, используйте головной убор и солнечные очки

Обязательно прикрывайте голову и живот во время пребывания на солнце

Избегайте выхода на пляж в жаркую погоду, предпочтительно находиться на свежем воздухе утром или вечером

Проводите больше времени в тени

Купайтесь чаще, чтобы избежать перегрева, и пейте достаточное количество воды

В случае сомнений или опасений, можно использовать лосьоны для автозагара, избегая спреев, чтобы избежать вдыхания химических веществ

Важно помнить, что чрезмерное увлечение загаром может привести к танорексии — маниакальному желанию постоянного загара, что может негативно сказаться на здоровье.