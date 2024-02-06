Волны витамина D: опасно ли загорать во время беременности?

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Ученые Австралии заявили, что беременным опасно находиться на Солнце

2:20
Здоровье

Конечно, пребывание под солнцем приносит множество плюсов для вашего здоровья и настроения: ультрафиолетовое излучение укрепляет иммунитет, повышает уровень гемоглобина, обладает антибактериальным эффектом на кожу и способствует регуляции обмена веществ.

Ученые Австралии заявили, что беременным опасно находиться на Солнце
Фото: openverse "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Однако, у этих положительных сторон есть и обратная сторона медали: ультрафиолетовое излучение, особенно в солярии, является основной причиной развития меланомы (рака кожи). По данным Skin Cancer Foundation, загар в солярии после 35 лет увеличивает риск развития меланомы на 75%.

Несмотря на то, что загар ассоциируется с здоровьем и красотой, на самом деле это защитная реакция на повреждение ДНК под воздействием ультрафиолета. Кроме того, загар в солярии может способствовать преждевременному старению кожи и появлению морщин.

Существует также опасность загара для младенцев. Ультрафиолетовые лучи могут разрушать фолиевую кислоту, необходимую для нормального развития нервной системы ребенка. Особенно рискованно загорать в первом и начале второго триместра беременности, когда развивается мозг плода.

Исследование в Австралии показало, что интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения на беременных женщин увеличивает риск рассеянного склероза у их детей.

Важно помнить, что во время беременности кожа становится более чувствительной к ультрафиолету из-за гормональных изменений. Загар может вызвать появление темных пятен на коже, известных как хлоазма.

Если все-таки хочется загорать, следует соблюдать несколько важных правил:

  • Используйте качественные средства для защиты от солнца проверенных брендов, используйте головной убор и солнечные очки
  • Обязательно прикрывайте голову и живот во время пребывания на солнце
  • Избегайте выхода на пляж в жаркую погоду, предпочтительно находиться на свежем воздухе утром или вечером
  • Проводите больше времени в тени
  • Купайтесь чаще, чтобы избежать перегрева, и пейте достаточное количество воды
  • В случае сомнений или опасений, можно использовать лосьоны для автозагара, избегая спреев, чтобы избежать вдыхания химических веществ

Важно помнить, что чрезмерное увлечение загаром может привести к танорексии — маниакальному желанию постоянного загара, что может негативно сказаться на здоровье.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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