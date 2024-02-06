Конечно, пребывание под солнцем приносит множество плюсов для вашего здоровья и настроения: ультрафиолетовое излучение укрепляет иммунитет, повышает уровень гемоглобина, обладает антибактериальным эффектом на кожу и способствует регуляции обмена веществ.
Однако, у этих положительных сторон есть и обратная сторона медали: ультрафиолетовое излучение, особенно в солярии, является основной причиной развития меланомы (рака кожи). По данным Skin Cancer Foundation, загар в солярии после 35 лет увеличивает риск развития меланомы на 75%.
Несмотря на то, что загар ассоциируется с здоровьем и красотой, на самом деле это защитная реакция на повреждение ДНК под воздействием ультрафиолета. Кроме того, загар в солярии может способствовать преждевременному старению кожи и появлению морщин.
Существует также опасность загара для младенцев. Ультрафиолетовые лучи могут разрушать фолиевую кислоту, необходимую для нормального развития нервной системы ребенка. Особенно рискованно загорать в первом и начале второго триместра беременности, когда развивается мозг плода.
Исследование в Австралии показало, что интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения на беременных женщин увеличивает риск рассеянного склероза у их детей.
Важно помнить, что во время беременности кожа становится более чувствительной к ультрафиолету из-за гормональных изменений. Загар может вызвать появление темных пятен на коже, известных как хлоазма.
Важно помнить, что чрезмерное увлечение загаром может привести к танорексии — маниакальному желанию постоянного загара, что может негативно сказаться на здоровье.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.