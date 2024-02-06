Иммунитет к раку: как любители поострее защищают себя и своих близких от онкологии

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Кардиолог Зю заявил, что любители острого перца еже умирают от рака и болезней сердца

1:55
Здоровье

Люди, регулярно употребляющие красный острый перец, по новым исследованиям, живут дольше и реже сталкиваются с проблемами сердца, как сообщается в пресс-релизе с виртуальной конференции Американской кардиологической ассоциации. Эти данные, по мнению ученых, являются предварительными.

Кардиолог Зю заявил, что любители острого перца еже умирают от рака и болезней сердца
Фото: wikimedia. org by Blossom Ozurumba is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ранее исследования подтверждали, что употребление красного острого перца связано с уменьшением риска смертности.

Капсаицин, действующий веществом в красном перце, известен своей способностью улучшать функцию сердечно-сосудистой системы и обмен веществ. Также известны его защитные свойства в отношении атеросклероза, а предполагаемая противораковая активность капсаицина также не исключена.

Однако, насколько эти эффекты существенны для продления жизни человека, на данный момент остается неизвестным. Существует также обеспокоенность тем, что в больших дозах капсаицин может увеличивать риск развития рака желудка.

Для оценки воздействия красного перца на здоровье, исследователи проанализировали более 4700 исследований с участием данных о 570 тысячах человек.

Результаты показали, что по сравнению с теми, кто редко или вообще не употребляет красный острый перец, регулярные потребители имеют следующие преимущества:

  • Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%
  • Уменьшение смертности от рака на 23%
  • Снижение общей смертности на 25%

"Точные механизмы, объясняющие наши результаты, в настоящее время неизвестны. Следовательно, утверждать с уверенностью, что красный перец продлевает жизнь и уменьшает риск смерти, пока не представляется возможным.

Для подтверждения этих предварительных данных требуется проведение дополнительных рандомизированных контролируемых исследований", — считает Бо Зю кардиолог из Кливлендской клиники, соавтор данного исследования.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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