Иммунитет к раку: как любители поострее защищают себя и своих близких от онкологии

Кардиолог Зю заявил, что любители острого перца еже умирают от рака и болезней сердца

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, регулярно употребляющие красный острый перец, по новым исследованиям, живут дольше и реже сталкиваются с проблемами сердца, как сообщается в пресс-релизе с виртуальной конференции Американской кардиологической ассоциации. Эти данные, по мнению ученых, являются предварительными.

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Ранее исследования подтверждали, что употребление красного острого перца связано с уменьшением риска смертности.

Капсаицин, действующий веществом в красном перце, известен своей способностью улучшать функцию сердечно-сосудистой системы и обмен веществ. Также известны его защитные свойства в отношении атеросклероза, а предполагаемая противораковая активность капсаицина также не исключена.

Однако, насколько эти эффекты существенны для продления жизни человека, на данный момент остается неизвестным. Существует также обеспокоенность тем, что в больших дозах капсаицин может увеличивать риск развития рака желудка.

Для оценки воздействия красного перца на здоровье, исследователи проанализировали более 4700 исследований с участием данных о 570 тысячах человек.

Результаты показали, что по сравнению с теми, кто редко или вообще не употребляет красный острый перец, регулярные потребители имеют следующие преимущества:

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%

Уменьшение смертности от рака на 23%

Снижение общей смертности на 25%

"Точные механизмы, объясняющие наши результаты, в настоящее время неизвестны. Следовательно, утверждать с уверенностью, что красный перец продлевает жизнь и уменьшает риск смерти, пока не представляется возможным. Для подтверждения этих предварительных данных требуется проведение дополнительных рандомизированных контролируемых исследований", — считает Бо Зю кардиолог из Кливлендской клиники, соавтор данного исследования.