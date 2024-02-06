Люди, регулярно употребляющие красный острый перец, по новым исследованиям, живут дольше и реже сталкиваются с проблемами сердца, как сообщается в пресс-релизе с виртуальной конференции Американской кардиологической ассоциации. Эти данные, по мнению ученых, являются предварительными.
Ранее исследования подтверждали, что употребление красного острого перца связано с уменьшением риска смертности.
Капсаицин, действующий веществом в красном перце, известен своей способностью улучшать функцию сердечно-сосудистой системы и обмен веществ. Также известны его защитные свойства в отношении атеросклероза, а предполагаемая противораковая активность капсаицина также не исключена.
Однако, насколько эти эффекты существенны для продления жизни человека, на данный момент остается неизвестным. Существует также обеспокоенность тем, что в больших дозах капсаицин может увеличивать риск развития рака желудка.
Для оценки воздействия красного перца на здоровье, исследователи проанализировали более 4700 исследований с участием данных о 570 тысячах человек.
Результаты показали, что по сравнению с теми, кто редко или вообще не употребляет красный острый перец, регулярные потребители имеют следующие преимущества:
"Точные механизмы, объясняющие наши результаты, в настоящее время неизвестны. Следовательно, утверждать с уверенностью, что красный перец продлевает жизнь и уменьшает риск смерти, пока не представляется возможным.
Для подтверждения этих предварительных данных требуется проведение дополнительных рандомизированных контролируемых исследований", — считает Бо Зю кардиолог из Кливлендской клиники, соавтор данного исследования.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.