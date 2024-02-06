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Самые главные мифы о похмелье: как правильно пить, чтобы утром чувствовать себя хорошо

Врачи назвали самые главные мифы о похмелье

2:58
Здоровье

Миф о том, что "У некоторых людей никогда не бывает похмелья"

Если вы думаете, что существуют счастливчики, которые никогда не испытывают похмелья, давайте избавим вас от этой иллюзии. Исследователи полагают, что так называемого "похмельного иммунитета" на самом деле нет. Различная чувствительность к алкоголю требует разного количества напитка, чтобы почувствовать себя подавленным на следующий день. Те, кто хвастается отсутствием похмелья, более подвержены развитию алкогольной зависимости, поскольку им сложнее определить свою "норму" и остановиться.

Врачи назвали самые главные мифы о похмелье
Фото: Openverse by spDuchamp is licensed under CC BY 2.0

Миф, что "если пить в "правильном порядке", похмелья не будет"

Смешивание напитков и "разбавление" их сами по себе не приведет к похмелью. Однако есть несколько гипотез о том, как вид напитка может повлиять на состояние утром.
Начинать с крепких напитков может привести к быстрому опьянению, что может сделать трудным контроль за общим количеством употребленного алкоголя, особенно если за крепким следует что-то менее крепкое.

Несколько исследований, проведенных в июле 2003 и октябре 2007 года, показывают, что организм быстрее усваивает газированные алкогольные напитки, такие как пиво, некоторые коктейли и шампанское, по сравнению с алкоголем более высокой концентрации. Из-за углекислого газа любители смешивания таких напитков быстрее и сильнее ощущают отравление алкоголем. Однако порядок употребления алкоголя не влияет на тяжесть похмелья, будь то сначала пиво, а затем вино, или наоборот.

Миф о том, что "анальгетик перед сном спасет"

Этот миф не только бесполезен, но и опасен. Безрецептурные анальгетики действуют недолго, и когда вы проснетесь, голова напомнит вам о выпитом, но забудет о таблетке, принятой несколько часов назад.
Многие обезболивающие также токсичны для печени, особенно в сочетании с алкоголем.

Это относится к парацетамолу. Национальный институт по алкоголизму и алкогольной зависимости предлагает принимать аспирин или ибупрофен сразу после пробуждения. Однако не следует злоупотреблять лекарствами, поскольку противовоспалительные могут вызвать увеличение кислотности в желудке, раздражение слизистой оболочки и серьезные проблемы с сердцем.

Самый главный миф — "Пиво и кофе — лучшее лекарство от похмелья"

И то, и другое могут навредить. Новая доза алкоголя может временно облегчить симптомы, но в конечном итоге только продлит мучения. Организм сначала обрабатывает этанол, а затем борется с другими химическими соединениями. При добавлении новой порции спиртного тело снова переключится на этанол, но количество остальных токсинов увеличится.
Кофе также не является спасением. Кофеин, подобно этанолу, обладает мочегонным эффектом, что приводит к частым походам в туалет и обезвоживанию, что ухудшает состояние похмелья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
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