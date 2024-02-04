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Обоняние и здоровье: раскрыта связь между слабым обонянием и риском страшной инфекции

Ученые США рассказали, что люди со слабым обонянием чаще болеют пневмонией

1:52
Здоровье

Потеря обоняния стала актуальной темой в период пандемии COVID-19, выявившейся как один из характерных симптомов инфекции, который может сохраняться на протяжении многих месяцев. В то время как ослабленное обоняние всегда представляло собой значительную медицинскую проблему, особенно часто встречающуюся у пожилых людей.

Ученые США рассказали, что люди со слабым обонянием чаще болеют пневмонией
Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology is licensed under CC BY-SA 2.0.

Связь между слабым обонянием и риском смерти, а также нейродегенеративными заболеваниями, такими как деменция и болезнь Паркинсона, хорошо известна. Эти два заболевания составляют причину 22% избыточной смертности среди пожилых людей с нарушением обоняния. Однако приблизительно 70% преждевременных смертей в этой группе остаются непоясненными.

Новое исследование было проведено с целью проверить гипотезу о том, является ли слабое обоняние фактором риска развития пневмоний. Возможно, такая связь объясняется тем, что слизистая оболочка носа играет ключевую роль в защите от инфекций, и потеря обоняния может служить индикатором повреждения не только обонятельных рецепторов, но и слизистой в целом.

Проанализировав данные 13-летнего наблюдения за 2500 людьми в возрасте 71-82 лет, ученые выявили, что люди с нарушением обоняния подвержены госпитализации из-за пневмоний на 50% чаще, чем те, кто ощущает запахи нормально. У людей с нарушением обоняния, ранее не сталкивавшихся с пневмонией, риск заболеть впервые оказался выше на 40%.

Ученые отмечают, что это исследование, вероятно, первое, демонстрирующее связь между нарушением обоняния и развитием пневмоний. Профессор Хрнглай Чен из Университета штата Мичиган, соавтор исследования, подчеркивает, что это лишь один из примеров того, насколько мало мы знаем о распространенных нарушениях обоняния.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
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Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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