Эти люди подвержены большему риску рака органов головы и шеи

Курение и употребление спиртных напитков увеличивают вероятность развития рака органов головы и шеи, сообщил главный хирург отделения опухолей головы и шеи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина доктор медицинских наук Михаил Кропотов.
Согласно мнению врача, у тех, кто иногда курит, риск заболевания увеличивается в 10 раз, а у настоящих курильщиков – в 35 раз.
Медик подчеркнул, что алкоголь совместно с курением оказывает воздействие на развитие злокачественных опухолей органов головы и шеи, усиливая действие табачного дыма. Он также подчеркнул, что влияние курения и употребления алкоголя синергетически увеличивает риск возникновения рака головы и шеи.
Врач уточнил, что в мире каждый год страдают от рака органов головы и шеи примерно миллион человек, и 75% из них являются курильщиками и злоупотребляющими алкоголем.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.