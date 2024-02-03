Эти люди подвержены большему риску рака органов головы и шеи

Хирург Кропотов заявил, что курильщики и алкоголики подвержены риску заболевания раком органов головы и шеи

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курение и употребление спиртных напитков увеличивают вероятность развития рака органов головы и шеи, сообщил главный хирург отделения опухолей головы и шеи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина доктор медицинских наук Михаил Кропотов.

Фото: openverse "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Согласно мнению врача, у тех, кто иногда курит, риск заболевания увеличивается в 10 раз, а у настоящих курильщиков – в 35 раз.

Медик подчеркнул, что алкоголь совместно с курением оказывает воздействие на развитие злокачественных опухолей органов головы и шеи, усиливая действие табачного дыма. Он также подчеркнул, что влияние курения и употребления алкоголя синергетически увеличивает риск возникновения рака головы и шеи.

Врач уточнил, что в мире каждый год страдают от рака органов головы и шеи примерно миллион человек, и 75% из них являются курильщиками и злоупотребляющими алкоголем.