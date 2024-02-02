Послеродовая депрессия: каково это?

Психолог Комолова назвала перепады настроения и бессилие симптомами послеродовой депрессии

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обозначены основные признаки послеродовой депрессии. Согласно высказыванию психолога Елены Комоловой, это серьезное состояние, при котором матери не удается наслаждаться моментами с ребенком и его новыми достижениями, а также могут проявлять агрессию к нему.

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Специалист подчеркнула, что это опасное психологическое состояние, которое возникает у женщин, недавно ставших матерями. Она добавила, что послеродовую депрессию часто можно путать с эмоциональным выгоранием, связанным с изменением обычного образа жизни, и что ей можно справиться с помощью отдыха или нескольких сеансов с психологом. Однако для преодоления послеродовой депрессии необходимо следовать советам психотерапевта, чтобы ситуация не ухудшилась и не привела к серьезным последствиям.

Кстати, оценено, что каждая пятая женщина после родов сталкивается с нарушениями настроения. Тем не менее, даже близкие люди не всегда распознают тревожное состояние матери. В США и Европе существует специальный термин для послеродовой депрессии - "беби-блюз". Признаками являются грусть, тоска, усталость, повышенная эмоциональность, тревога и чувствительность.