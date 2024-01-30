Названы 3 продукта, от которых нельзя отказываться

Врач Волкова: эти 3 продукта точно нельзя себе запрещать

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты считаются необычайно полезными, а другие необоснованно включают в список вредных, рекомендуя убрать из рациона. Ситуацию в своём Telegram-канале прояснила врач Екатерина Волкова.

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Она назвала три продукта, которые точно не стоит исключать из своего рациона. Во-первых, сливочное масло совершенно необходимо для организма, так как содержит насыщенные жиры, способствующие образованию гормонов и поддержанию здоровой кожи. Во-вторых, бытует мнение, что с кашами мы получаем много ненужных углеводов. Но медик уточнила, что гречка принесет большую пользу "в компании с клетчаткой". Наконец, многие считают, что в фруктах содержится слишком много сахара.

"Фрукты едим с удовольствием, но после основного приема пищи", — порекомендовала врач.

Она также предупредила о вреде маргарина, пальмового масла и модифицированного растительного жира, которые повышают уровень "плохого" холестерина, увеличивают риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и жирового перерождения печени.