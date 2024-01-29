Чем заменить дорогие продукты: очень легко

Диетолог Денисова рассказала, что у дорогих продуктов множество дешевых аналогов

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если каждая поездка за продуктами существенно бьет по вашему бюджету, стоит пересмотреть содержимое вашей продуктовой корзины. Об этом рассказывает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова из ФИЦ питания и биотехнологии.

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Согласно ее рекомендациям, красную рыбу, богатую жирными кислотами омега-3, можно заменить более доступными видами морской рыбы, такими как треска, скумбрия или сельдь. Оливковое масло и авокадо считаются полезными за счет высокого содержания олеиновой кислоты. Важно отметить, что эта кислота не является незаменимой, так как может быть синтезирована организмом.

Диетолог также предлагает заменить дорогие крупы, такие как киноа и булгур, обычной гречкой. Полезными альтернативами являются пшено, перловка и ячневая крупа.