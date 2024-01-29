Воспаление, некроз: к чему приводят "уколы красоты"

Все больше женщин выбирают "красивые уколы", несмотря на возможные побочные эффекты. Доктор общей практики и заместитель главного врача по лечебной работе Анастасия Жданова поделилась, на что следует обратить внимание при проведении подобных процедур.
По мнению специалиста, первостепенное значение имеет изучение состава используемого препарата и проверка наличия у него сертификата соответствия. Важно, чтобы сама процедура проводилась исключительно высококвалифицированным медицинским специалистом. Администрируя инъекции ботокса, важно помнить, что мышцы после таких воздействий могут не полностью восстанавливаться, и в некоторых случаях оставаться слабыми с структурными дегенерациями, отметила Жданова.
Кроме того, у некоторых женщин может возникнуть аллергическая реакция на филлеры. В определенных ситуациях инъекции также могут вызывать появление эритемы и опухолей.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.