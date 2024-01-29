Воспаление, некроз: к чему приводят "уколы красоты"

Врач Жданова заявила, что "уколы красоты" опасная процедура

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все больше женщин выбирают "красивые уколы", несмотря на возможные побочные эффекты. Доктор общей практики и заместитель главного врача по лечебной работе Анастасия Жданова поделилась, на что следует обратить внимание при проведении подобных процедур.

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По мнению специалиста, первостепенное значение имеет изучение состава используемого препарата и проверка наличия у него сертификата соответствия. Важно, чтобы сама процедура проводилась исключительно высококвалифицированным медицинским специалистом. Администрируя инъекции ботокса, важно помнить, что мышцы после таких воздействий могут не полностью восстанавливаться, и в некоторых случаях оставаться слабыми с структурными дегенерациями, отметила Жданова.

Кроме того, у некоторых женщин может возникнуть аллергическая реакция на филлеры. В определенных ситуациях инъекции также могут вызывать появление эритемы и опухолей.