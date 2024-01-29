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Воспаление, некроз: к чему приводят "уколы красоты"

Врач Жданова заявила, что "уколы красоты" опасная процедура

0:56
Здоровье

Все больше женщин выбирают "красивые уколы", несмотря на возможные побочные эффекты. Доктор общей практики и заместитель главного врача по лечебной работе Анастасия Жданова поделилась, на что следует обратить внимание при проведении подобных процедур.

Врач Жданова заявила, что "уколы красоты" опасная процедура
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению специалиста, первостепенное значение имеет изучение состава используемого препарата и проверка наличия у него сертификата соответствия. Важно, чтобы сама процедура проводилась исключительно высококвалифицированным медицинским специалистом. Администрируя инъекции ботокса, важно помнить, что мышцы после таких воздействий могут не полностью восстанавливаться, и в некоторых случаях оставаться слабыми с структурными дегенерациями, отметила Жданова.

Кроме того, у некоторых женщин может возникнуть аллергическая реакция на филлеры. В определенных ситуациях инъекции также могут вызывать появление эритемы и опухолей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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