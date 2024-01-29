Это самый обязательный врач для женщин: отнюдь не гинеколог

Онколог Федосейкин назвал обязательную процедуру для женщин: узи молочных желез

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы уменьшить риск развития рака молочной железы, маммолог-онколог Виктор Федосейкин рекомендует женщинам регулярно проходить обследования. Специалист призывает к ежегодному посещению маммолога.

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При этом для женщин, не входящих в группу риска, не обязательно проводить анализы, достаточно проходить ультразвуковое обследование молочных желез.

Для пациенток с факторами, увеличивающими вероятность развития рака молочной железы, такими как курение, наследственность и гормональные нарушения, также рекомендуется сдача анализов на выявление мутаций генов BRCA1 и BRCA2.