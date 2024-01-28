Дерматолог предупредила о росте числа случаев заболевания лепрой в России

Дерматолог Карамова признала, что растет количество случаев заболевания лепрой в России

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Количество пациентов с проказой в 2000 году снизилось с 711 пациентов до 143. Но в последние годы отмечается рост числа новых случаев.

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency

Дерматолог Арфеня Карамова в интервью изданию "Газета.Ru" проинформировала, что за последние 3 года отмечается рост числа заболеваний лепрой. Триггером заболевания являются бактерии Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. Всего в мире зафиксировано около двух миллионов больных проказой. Этот хронический недуг может спровоцировать различные проблемы с кожей, нервами и костями. Передача возбудителей инфекции происходит при длительном и тесном контакте с больным, который выделяет бактерии при кашле и чихании. Болезнь имеет длительный инкубационный период, в течение которого возбудители могут существовать в организме без проявления симптомов.

Симптомы проказы могут варьироваться в зависимости от формы заболевания. Первым симптомом являются белые или красноватые пятна на коже. Они обычно безболезненные и без зуда. Лепра повреждает нервную систему. В результате постепенно развивается потеря чувствительности в задетых областях. Болезнь может вызывать паралич и потерю мышечной силы. Это может привести к деформациям конечностей и ограничению движения. У некоторых пациентов могут возникать уплотнения, опухоли или узлы на коже, особенно в поражённых областях. У некоторых больных недуг может вызывать выпадение волос.

Лепра по сей день остается серьезной угрозой для человечества. Ранняя диагностика и лечение остаются ключевыми факторами в борьбе с этим заболеванием.