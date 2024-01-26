Ни при каких условиях: самый вредный продукт для еды натощак

Самый важный прием пищи — это завтрак, который должен быть максимально насыщенным и полезным, обеспечивая организм энергией на весь день. Однако не все продукты подходят для утреннего приема пищи, и есть те, которые следует исключить, чтобы не нанести вред здоровью.
По мнению диетолога Натальи Кругловой, в первую очередь стоит обратить внимание на цитрусовые. Специалист отметила, что особенно тем, у кого уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, следует избегать их. Сок цитрусовых стимулирует выработку соляной кислоты, что может привести к изжоге, тяжелым болям в области желудка и отрыжке.
Кроме того, доктор рекомендует по возможности избегать кофе, особенно крепкого без добавления молока. Она также подчеркнула, что не стоит употреблять сладости и газированные напитки на завтрак. Это может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что приведет к быстрому появлению ощущения голода. Также осторожность нужна при употреблении свежей сдобной выпечки, так как у некоторых людей она может вызывать изжогу, тяжесть и вздутие.
Врачи также не рекомендуют употреблять алкоголь натощак, поскольку он может оказать негативное воздействие на все органы и системы организма. Они подчеркивают важность осторожности при употреблении алкоголя даже на сытый желудок.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.