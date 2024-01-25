Полезное удушение и асфиксия: как нехватка кислорода продлевает жизнь

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Ученые США выяснили, что нехватка кислорода способна замедлять процессы старения

1:35
Здоровье

Исследователи из Массачусетской больницы обнаружили неожиданный метод удлинения жизни, который связан с уменьшением потребления кислорода. Эксперимент проводился на лабораторных мышах, которые в четыре недели были разделены на две группы. Первая группа находилась в стандартных условиях с содержанием кислорода в окружающем воздухе на уровне 21%, в то время как вторая группа была помещена в камеру с уровнем кислорода, сниженным до 11%, что соответствует уровню на базовом лагере Эвереста. Обе группы получали достаточное количество воды и пищи. Мыши из первой группы прожили в среднем 15,7 недель, тогда как вторая группа выжила на 50% дольше, прожив 23,6 недель.

Ученые США выяснили, что нехватка кислорода способна замедлять процессы старения
Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

Дополнительные исследования подтвердили, что дефицит кислорода также способен увеличить продолжительность жизни дрожжей, червей и плодовых мушек. Ученые считают, что в условиях недостатка кислорода клетки подвергаются меньшему воздействию окислительного стресса. Кроме того, недостаток кислорода может стимулировать процессы регенерации клеток, снижая уровень нейродегенерации и воспаления в организме.

Исследователи планируют продолжить свои исследования на различных видах животных, однако делать выводы о воздействии дефицита кислорода на человеческий организм считается преждевременным. Таким образом, жители высокогорных регионов могут действительно жить дольше, но при этом возможны некоторые "побочные эффекты", такие как дефицит веса при рождении и низкий рост.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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