Наивысшая степень вредности: эти продукты высасывают из вас жизнь

Диетолог Сорокина назвала кофе, газировку и энергетики продуктами, которые вытягивают жизнь

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует ряд продуктов, которые истощают организм, лишают его энергии и оказывают отрицательное воздействие на здоровье. Об этом сообщила диетолог Марина Сорокина.

Фото: openverse "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению эксперта, наивысшую степень вредности среди продуктов занимают энергетические напитки и газированная вода. Они негативно влияют на процессы пищеварения и могут вызвать проблемы с сердцем и щитовидной железой. Диетолог рекомендует сократить их потребление до минимума или вовсе исключить.

Также заметное негативное воздействие на здоровье оказывает кофе. По словам Сорокиной, употребление этого напитка допустимо, но в умеренных количествах. Избыточное употребление кофеина может привести к раздражительности, повышенной эмоциональной возбудимости и проблемам с сердцем. Кроме того, рекомендуется ограничить потребление полуфабрикатов, содержащих множество добавок, которые могут вызвать депрессию и бессонницу. Диетолог отмечает, что полуфабрикаты лучше употреблять не чаще двух раз в неделю.

Также стоит быть осторожными с пакетированными соками и соусами. В них практически нет полезных свойств фруктов, но содержится много сахара, что может привести к набору лишнего веса.