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Почему зимой рекомендуется спать в носках, рассказали эксперты

1:15
Здоровье

Известно, что при засыпании температура тела человека снижается, поскольку в это время организм сохраняет энергию для других функций.

Почему зимой рекомендуется спать в носках, рассказали эксперты
Фото: commons.wikimedia. org by Sockiplast67 is licensed under public domain

Быстро заснуть становится довольно сложно, особенно когда стопы ощущаются ледяными. В таких случаях пижама не всегда помогает, и сон не приходит, а раздумья беспокоят.

Эксперты утверждают, что носки способствуют улучшению кровообращения в ногах, что приводит к расширению сосудов. Мозг получает сигнал о том, что можно расслабиться и покойно засыпать.

Спать в носках помогает быстрее заснуть, а сон становится более крепким, предотвращая частые пробуждения в течение ночи.

Носки также помогают предотвратить потливость и перегрев, регулируя температуру тела. Это особенно важно, поскольку организму приходится поставлять больше тепла в дальние участки, если стопы ощущаются холодными.

Существует несколько дополнительных приемов, которые могут помочь быстрее заснуть. Принятие горячей ванны перед сном, воздержание от еды и напитков за три часа до сна, установка вентилятора в прохладной комнате, а также подбор комфортного уровня освещения или полное его отсутствие — все эти меры могут способствовать улучшению качества сна.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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