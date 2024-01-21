Почему зимой рекомендуется спать в носках, рассказали эксперты

Известно, что при засыпании температура тела человека снижается, поскольку в это время организм сохраняет энергию для других функций.
Быстро заснуть становится довольно сложно, особенно когда стопы ощущаются ледяными. В таких случаях пижама не всегда помогает, и сон не приходит, а раздумья беспокоят.
Эксперты утверждают, что носки способствуют улучшению кровообращения в ногах, что приводит к расширению сосудов. Мозг получает сигнал о том, что можно расслабиться и покойно засыпать.
Спать в носках помогает быстрее заснуть, а сон становится более крепким, предотвращая частые пробуждения в течение ночи.
Носки также помогают предотвратить потливость и перегрев, регулируя температуру тела. Это особенно важно, поскольку организму приходится поставлять больше тепла в дальние участки, если стопы ощущаются холодными.
Существует несколько дополнительных приемов, которые могут помочь быстрее заснуть. Принятие горячей ванны перед сном, воздержание от еды и напитков за три часа до сна, установка вентилятора в прохладной комнате, а также подбор комфортного уровня освещения или полное его отсутствие — все эти меры могут способствовать улучшению качества сна.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.