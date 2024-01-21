Доктор Комаровский опроверг миф об опасности сидения на холодном

Доктор Комаровский: сидеть на холодном вредно, только если это неприятно

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Сидеть на холодном вредно, только если это доставляет дискомфорт, объяснил известный педиатр Евгений Комаровский в очередном видео на своём YouTube-канале.

Фото: IG доктора Комаровского

Ходить по холодному — вообще не вредно: создавая ноги, природа не предусматривала ношение обуви, сразу уточнил он.

"Поэтому если ребёнок вдруг из тёплой квартиры выскочил на некоторое время босиком на балкон, в этом нет ничего рискованного — главное не запрещать ему с рождения тренировать сосуды стопы, чтобы они сохраняли свои естественные физиологические возможности", — призвал врач.

Зад, состоящий из мышечной ткани, обильно пронизанной кровеносными сосудами и нервными окончаниями, абсолютно не приспособлен к переохлаждению. Но медициной не доказана взаимосвязь между случайным сидением на холодном и развитием болезней, таких как цистит, воспаление маточных труб, пиелонефрит и т. п.

Теледоктор признался, что устал уже развенчивать этот миф, особенно живучий, по его словам, в Восточной Европе. Аудитория не только не внемлет, но ещё и спорит. "Расскажите об этом моему пиелонефриту", "Ха-ха-ха, доктор, у вас просто не бывает цистита, а стоит мне чуть-чуть посидеть на холодном у меня цистит сразу", — пишут ему комментаторы.

Если сидение на холодной поверхности вызывает явный дискомфорт — это вредно. Спазмируясь, сосуды ухудшают кровоснабжение органов таза со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Если же вам нормально сидеть на холодном — ради бога.

Комаровский вспомнил, как в молодости возвращался с ночных дежурств в промёрзшем трамвае. Пластмассовые сиденья были такими холодными, что он предпочитал ехать стоя.

"Делайте правильные выводы. Если вам некомфортно сидеть на холодном — не сидите. Но если вы себя нормально чувствуете — считайте, что доктор вам разрешил", — заключил Комаровский.