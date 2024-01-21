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Доктор Комаровский опроверг миф об опасности сидения на холодном

Доктор Комаровский: сидеть на холодном вредно, только если это неприятно

1:55
Здоровье » Здоровье и профилактика

Сидеть на холодном вредно, только если это доставляет дискомфорт, объяснил известный педиатр Евгений Комаровский в очередном видео на своём YouTube-канале.

Доктор Комаровский: сидеть на холодном вредно, только если это неприятно
Фото: IG доктора Комаровского

Ходить по холодному — вообще не вредно: создавая ноги, природа не предусматривала ношение обуви, сразу уточнил он.

"Поэтому если ребёнок вдруг из тёплой квартиры выскочил на некоторое время босиком на балкон, в этом нет ничего рискованного — главное не запрещать ему с рождения тренировать сосуды стопы, чтобы они сохраняли свои естественные физиологические возможности", — призвал врач.

Зад, состоящий из мышечной ткани, обильно пронизанной кровеносными сосудами и нервными окончаниями, абсолютно не приспособлен к переохлаждению. Но медициной не доказана взаимосвязь между случайным сидением на холодном и развитием болезней, таких как цистит, воспаление маточных труб, пиелонефрит и т. п.

Теледоктор признался, что устал уже развенчивать этот миф, особенно живучий, по его словам, в Восточной Европе. Аудитория не только не внемлет, но ещё и спорит. "Расскажите об этом моему пиелонефриту", "Ха-ха-ха, доктор, у вас просто не бывает цистита, а стоит мне чуть-чуть посидеть на холодном у меня цистит сразу", — пишут ему комментаторы.

Если сидение на холодной поверхности вызывает явный дискомфорт — это вредно. Спазмируясь, сосуды ухудшают кровоснабжение органов таза со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Если же вам нормально сидеть на холодном — ради бога.

Комаровский вспомнил, как в молодости возвращался с ночных дежурств в промёрзшем трамвае. Пластмассовые сиденья были такими холодными, что он предпочитал ехать стоя.

"Делайте правильные выводы. Если вам некомфортно сидеть на холодном — не сидите. Но если вы себя нормально чувствуете — считайте, что доктор вам разрешил", — заключил Комаровский.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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