Время в ванне: Как избежать опасностей и ухудшения состояния кожи

Терапевт сервиса "Доктис" Наталья Винарская предостерегает от длительного пребывания в горячей ванне, рекомендуя оптимальное время от 15 до 20 минут. Продолжительное пребывание в горячей воде может вызвать общий перегрев организма, головокружение и обмороки.
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Также отмечается, что горячая вода усиливает потоотделение, что может привести к обезвоживанию. Врач советует принимать горячие ванны не более 2-3 раз в неделю, поскольку более частое использование может нарушить защитный барьер кожи.
Людям с низким артериальным давлением и склонными к аллергиям также рекомендуется воздерживаться от горячих ванн из-за возможных негативных эффектов. Важно также учесть, что людям в период обострения кожных или инфекционных заболеваний следует отказаться от ванн, чтобы избежать усиления инфекций.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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