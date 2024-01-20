Время в ванне: Как избежать опасностей и ухудшения состояния кожи

Врач Винарская объяснила, почему опасно долго принимать ванну: тело может перегреться

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт сервиса "Доктис" Наталья Винарская предостерегает от длительного пребывания в горячей ванне, рекомендуя оптимальное время от 15 до 20 минут. Продолжительное пребывание в горячей воде может вызвать общий перегрев организма, головокружение и обмороки.

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Также отмечается, что горячая вода усиливает потоотделение, что может привести к обезвоживанию. Врач советует принимать горячие ванны не более 2-3 раз в неделю, поскольку более частое использование может нарушить защитный барьер кожи.

Людям с низким артериальным давлением и склонными к аллергиям также рекомендуется воздерживаться от горячих ванн из-за возможных негативных эффектов. Важно также учесть, что людям в период обострения кожных или инфекционных заболеваний следует отказаться от ванн, чтобы избежать усиления инфекций.