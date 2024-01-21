Врач назвала средство от насморка, при лечении которым ребёнок может умереть

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Врач Марнова: при использовании нафтизина от насморка у детей не исключён летальный исход

1:10
Здоровье

Отоларинголог Клиники DocMed Светлана Марнова рассказала, какое лекарство ни в коем случае нельзя использовать для лечения насморка у детей.

Врач Марнова: при использовании нафтизина от насморка у детей не исключён летальный исход
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.vperemen.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам врача, смертельно опасным препаратом от насморка для детей является нафтизин.

"Нафтизин может привести к угнетению дыхательного центра и брадикардии — замедлению частоты сердечных сокращений у детей. Ребенок при этом засыпает и не просыпается. Особенно опасна форма капель для носа: с ними легко получить передозировку", — сказала Марнова.

Врач считает, что спреи для носа в этом смысле безопаснее, потому что в каждой дозе, которую выдаёт эта форма выпуска, содержится одинаковый объём активного вещества.

В США и ряде других стран нафтизин запрещён к применению у детей младше 12 лет из-за того, что вероятность летального исхода очень высока, пишет Газета.Ru.

По словам отоларинголога, сосудосуживающие препараты безопаснее заменить гипертоническими растворами, в которых содержится большое количество соли — с ними нос начинает дышать легче, потому что отён слизистой уменьшается.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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