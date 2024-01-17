Врач Марнова предупредила, что сосудосуживающие препараты опасны для людей с аритмией

Врач Марнова: сосудосуживающие препараты плохо влияют на работу сердца

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отоларинголог Клиники DocMed Светлана Марнова рассказала, что приём сосудосуживающих средств может быть опасен для пациентов с аритмией, потому что они могут отрицательно влиять на сердечный ритм.

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Врач рассказала, что противопоказаниями для приёма сосудосуживающих препаратов являются феохромацит, атрофический ринит, глаукома, лечение ингибиторами МАО, использующихся для терапии пациентов с болезнью Паркинсона, нарколепсией, депрессией, а также в случае проведения операций на мозге.

"Кроме того, сосудосуживающие могут привести к нарушению сердечного ритма, поэтому людям с аритмией лучше не рисковать и отказаться от их использования", — объяснила Марнова, которую цитирует Газета.Ru.

Сосудосуживающие средства вызывают привыкание, поэтому даже здоровым людям следует принимать их с осторожностью. Кроме того, у них существует немало побочных эффектов, включая судороги, замедление сердцебиения, проблемы с дыханием и зрением, головную боль, добавила врач.