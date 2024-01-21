Забудьте о гипертонии: это лучшее упражнение для профилактики и лечения

Терапевт Мясников назвал планку лучшим упражнением для лечения гипертонии

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исключительно эффективным физическим упражнением для предотвращения и лечения начальной стадии гипертонии, по мнению врача-терапевта Александра Мясникова, является выполнение планки.

Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Доктор рекомендует разнообразить тренировки, включая классическую версию планки, упражнение с поддержкой тела в положении сидя у стены и другие вариации. Эксперт сослался на публикацию в британском журнале по спортивной медицине, подчеркивая, что эти упражнения оказывают чрезвычайно положительное воздействие на борьбу с повышенным давлением.