Забудьте о гипертонии: это лучшее упражнение для профилактики и лечения

Исключительно эффективным физическим упражнением для предотвращения и лечения начальной стадии гипертонии, по мнению врача-терапевта Александра Мясникова, является выполнение планки.

Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.