Забудьте о гипертонии: это лучшее упражнение для профилактики и лечения

Исключительно эффективным физическим упражнением для предотвращения и лечения начальной стадии гипертонии, по мнению врача-терапевта Александра Мясникова, является выполнение планки.
Доктор рекомендует разнообразить тренировки, включая классическую версию планки, упражнение с поддержкой тела в положении сидя у стены и другие вариации. Эксперт сослался на публикацию в британском журнале по спортивной медицине, подчеркивая, что эти упражнения оказывают чрезвычайно положительное воздействие на борьбу с повышенным давлением.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.