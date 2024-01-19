У подростка из Свердловской области отказала печень после приёма лекарств

Чудом спасённый школьник из Березовского получил пересадку печени

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

15-летний Савелий из города Берёзовский, Свердловская область, был спасён благодаря Фонду святой Екатерины, после того как он впал в лекарственную кому из-за тяжёлого курса лечения туберкулёза. У парня развилась печеночная недостаточность, требовавшая пересадки печени. Единственным подходящим донором оказалась мать.

Фото: ЕКБ Царьград

Однако из-за ожидания в очереди на трансплантацию и ухудшения состояния Савелия решено было доставить его в Москву на специальном самолёте в Центр трансплантологии и искусственных органов. Благотворители из Фонда святой Екатерины оплатили сопровождение медиков, обеспечив тем самым срочное выполнение операции. Об этом сообщает "Царьград".

Спасённый мальчик провёл две недели в реанимации, а затем ещё четыре месяца на реабилитации. Любовь родителей и профессионализм врачей помогли ему восстановиться. Савелий вернулся домой, но требует постоянного контроля врачей и принятия специальных препаратов на протяжении всей жизни.

18 января Савелий отправился в Москву на очередной курс восстановительного лечения вместе с родителями.