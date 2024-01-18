Как выжить в температурные качели: советы врача

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Врач рассказала о влиянии температурных качелей на организм

1:21
Здоровье » Здоровье и профилактика

Метеозависимость как явление не признаётся официальной медициной, но почти все мы чувствуем себя неважно на фоне аномально выраженных температурных качелей последних недель. Врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова объяснила агентству "Прайм", почему.

Врач рассказала о влиянии температурных качелей на организм
Фото: iStock

Всё дело в изношенности сосудов.

"В зависимости от внутренних и внешних изменений они расширяются и сужаются, соответственно, приток крови, а с ней кислорода, к органам и тканям увеличивается или уменьшается. Это естественный механизм адаптации", — рассказала она.

При недостаточном тонусе сосудов, в случае хронических заболеваний или нездорового образа жизни эта адаптация протекает сложнее.

Ещё один момент — погода больше подвержена колебаниям в период сезонных инфекций. Перенесённые ОРВИ, даже в лёгкой форме, здоровья, понятное дело, не добавляют.

Поэтому главный способ противостоять погодным перепадам — укрепление иммунитета, прежде всего, за счёт ЗОЖ.

"Насколько вы подвержены капризам погоды, преимущественно зависит от вашего образа жизни. Добавьте в свое ежедневное расписание несколько полезных привычек, и это принесёт результат", — посоветовала Александрова.

То же самое рекомендовала спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, покидая свою должность.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
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