Как выжить в температурные качели: советы врача

Врач рассказала о влиянии температурных качелей на организм

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Метеозависимость как явление не признаётся официальной медициной, но почти все мы чувствуем себя неважно на фоне аномально выраженных температурных качелей последних недель. Врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова объяснила агентству "Прайм", почему.

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Всё дело в изношенности сосудов.

"В зависимости от внутренних и внешних изменений они расширяются и сужаются, соответственно, приток крови, а с ней кислорода, к органам и тканям увеличивается или уменьшается. Это естественный механизм адаптации", — рассказала она.

При недостаточном тонусе сосудов, в случае хронических заболеваний или нездорового образа жизни эта адаптация протекает сложнее.

Ещё один момент — погода больше подвержена колебаниям в период сезонных инфекций. Перенесённые ОРВИ, даже в лёгкой форме, здоровья, понятное дело, не добавляют.

Поэтому главный способ противостоять погодным перепадам — укрепление иммунитета, прежде всего, за счёт ЗОЖ.

"Насколько вы подвержены капризам погоды, преимущественно зависит от вашего образа жизни. Добавьте в свое ежедневное расписание несколько полезных привычек, и это принесёт результат", — посоветовала Александрова.

То же самое рекомендовала спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, покидая свою должность.