Трихолог рассказала, из-за чего возникает перхоть

Трихолог рассказала, что перхоть возникает из-за неправильного питания, избытка кофе и стресса

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-трихолог "СМ-Косметология" Анастасия Федорова рассказала, по каким причинам может образовываться перхоть.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Часто образование перхоти связано с неправильным питанием, в котором много быстрых углеводов, например, сладостей и мучных изделий, молока животного происхождения, фастфуда, а также копчёных, жареных и жирных продуктов, отметила трихолог.

При этом если человек ест достаточно овощей и фруктов, вероятность возникновения перхоти у него снижается на 40%, пишет Газета.Ru.

Федорова посоветовала не забывать пить достаточное количество чистой воды и не злоупотреблять кофе, который отрицательно сказывается на коже головы, если пить его много.

Важно грамотно ухаживать за кожей головы и волосами в домашних условиях, подчеркнула врач.

"Пересмотрите свой домашний уход. Не меняли ли шампунь? Смена ухода может привести к появлению или усилению шелушения. Добавьте в домашний уход пилинги кожи головы — они прекрасно устраняют шелушение. Подобрать пилинг вам поможет врач-трихолог", — сказала Федорова.

Кроме этого, важно избегать стресса и почаще практиковать то, что способно его снизить, например, увеличить физическую активность, попробовать дыхательные практики, добавила трихолог.