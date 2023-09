Директор Este Medical Group Сэм Синкир рассказал про опасные шампуни

Your browser does not support the audio element.

Подборка лучших советов по уходу за волосами для мужчин, призванная предотвратить выпадение волос и облысение, основана на экспертном мнении Сэма Синкира, генерального директора Este Medical Group — ведущей клиники эстетической медицины в Стамбуле.

Фото: "Soaps and Shampoos" by takot is licensed under CC BY 2.0.