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Илья Панфёров

Директор Este Medical Group Сэм Синкир рассказал про опасные шампуни

2:46
Здоровье

Подборка лучших советов по уходу за волосами для мужчин, призванная предотвратить выпадение волос и облысение, основана на экспертном мнении Сэма Синкира, генерального директора Este Medical Group — ведущей клиники эстетической медицины в Стамбуле.

Директор Este Medical Group Сэм Синкир рассказал про опасные шампуни
Фото: "Soaps and Shampoos" by takot is licensed under CC BY 2.0.

Опасность в обычных средствах: Какие риски таятся в продуктах для ухода за волосами

Множество средств для укладки и ухода за волосами, казалось бы, призваны помочь мужчинам выглядеть наилучшим образом.

Однако на практике неконтролируемое использование продуктов с химическим составом может привести к обратному результату, предупреждает Сэм Синкир.

Перхоть и выпадение волос: Последствия неправильного выбора средств

Оказавшись под магнифицирующим влиянием визуализации из рекламных роликов, мужчины часто сталкиваются с выбором неподходящих продуктов.

Однако, средства для укладки и стайлинга могут скрывать в себе опасность. Синкир подчеркивает, что важно знать, какие компоненты входят в состав продуктов, и как они могут повлиять на ваши волосы и кожу головы.

Химические ингредиенты и их роль в проблеме выпадения волос

Разбирая химический состав средств для ухода за волосами, Сэм Синкир отмечает, что многие продукты содержат до 25 различных химических веществ.

Некоторые из них, такие как изопропиловый спирт и пропиленгликоль, могут оказать негативное воздействие на кожу головы и вызвать появление перхоти. Противоречиво, но факт: многие средства, рекламирующие укрепление волос, могут привести к их выпадению.

Секрет красивых волос: Как сделать правильный выбор

Для того чтобы избежать проблем с волосами, эксперт рекомендует обращать внимание на несколько ключевых моментов:

Состав продукта

При выборе средств для ухода за волосами обращайте внимание на состав. Особенно опасными могут быть продукты с лаурилсульфатом натрия (SLS) и лауретсульфатом.

Они активно используются в шампунях для борьбы с жирностью волос. Аналогичный эффект могут оказать изопропиловый спирт, пропиленгликоль и полиэтиленгликоль. Ставьте на натуральные компоненты, такие как кокосовое масло, чтобы избежать негативных последствий.

Правильный способ использования

Даже самые качественные продукты могут нанести вред, если их наносить неправильно.

Неудачный выбор укладки, оказывающей постоянное давление на волосяные фолликулы, может привести к их ломкости и выпадению. Исключите из повседневной рутины стилизацию, которая негативно влияет на здоровье волос.

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Почему НЕЛЬЗЯ мыть голову шампунем? / ВСЯ ПРАВДА ПРО ШАМПУНЬ!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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