Маленький ребёнок в Кургане получил химический ожог после неудачно сделанного укола

Мать ребёнка, получившего химический ожог в курганской больнице, подала на медучреждение в суд

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Трёхлетний мальчик получил химический ожог в одной из больниц Кургана. Теперь его мать намерена подать в суд на медицинское учреждение.

Фото: openverse by Sarah G is licensed under CC BY 2.0.

Как пишет URA.ru, трёхлетний сын женщины был госпитализирован в курганскую детскую больницу. Медики подозревали у мальчика двустороннюю пневмонию, прописав маленькому пациенту уколы.

В один из дней медсестра сделала ребёнку укол, и ушла, положив на место прокола вату, пропитанную антисептиком.

Антисептик лежал на коже так долго, что у мальчика был диагностирован химический ожог.

"Из-за химического ожога за месяц на коже у ребенка появилась дыра глубиной почти 3 см, 2 см в окружности. Начался некроз тканей. Место ожога оперировали дважды", — рассказала мать пострадавшего.

После четырёхмесячного пребывания в больнице родные ребёнка написали в СК РФ. В отношении медсестры было открыто уголовное дело. По факту случившегося проводится судебное разбирательство.