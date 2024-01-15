Маленький ребёнок в Кургане получил химический ожог после неудачно сделанного укола

Трёхлетний мальчик получил химический ожог в одной из больниц Кургана. Теперь его мать намерена подать в суд на медицинское учреждение.
Как пишет URA.ru, трёхлетний сын женщины был госпитализирован в курганскую детскую больницу. Медики подозревали у мальчика двустороннюю пневмонию, прописав маленькому пациенту уколы.
В один из дней медсестра сделала ребёнку укол, и ушла, положив на место прокола вату, пропитанную антисептиком.
Антисептик лежал на коже так долго, что у мальчика был диагностирован химический ожог.
"Из-за химического ожога за месяц на коже у ребенка появилась дыра глубиной почти 3 см, 2 см в окружности. Начался некроз тканей. Место ожога оперировали дважды", — рассказала мать пострадавшего.
После четырёхмесячного пребывания в больнице родные ребёнка написали в СК РФ. В отношении медсестры было открыто уголовное дело. По факту случившегося проводится судебное разбирательство.
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