Врачей обвиняют в смерти пациентки из-за неправильно поставленной клизмы

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Трагедией закончилась простая процедура по установке клизмы в больнице посёлка Варгаши Курганской области. Пациентка умерла от перитонита, и теперь родные винят в этом врачей.

Рано утром 21 февраля пожилая женщина почувствовала боли в животе, и в 9 утра она была доставлена на скорой в медучреждение. Анализы были в норме, и хирург, по словам семьи пациентки, даже не стал трогать острый живот, отправив её домой с обезболивающими.

Однако вечером состояние женщины снова ухудшилось, и врач после обследования выявил застой в кишечнике, госпитализировав пенсионерку и назначив ей клизму. Уже 22 февраля её мужу сообщили, что супругу экстренно отправили в Курган на операцию. Позднее он узнал, что она находится в тяжёлом состоянии, а вечером женщина скончалась от перитонита, вызванного травмой кишечника, как сообщает Telegram-канал "Медицинская Россия".

Родственники пациентки утверждают, что в заключении о смерти говорится о травме в толстом кишечнике вследствие попадания через естественное отверстие инородного тела. Другими словами, женщине проткнули кишку клизмой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.