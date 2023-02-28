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Больница в Пермском крае оплатит похороны пациента, умершего по её вине

1:31
Здоровье

Второй раз больница в Пермском крае выплачивает компенсацию за умершего пациента. Теперь будет погашена стоимость похорон.

Больница в Пермском крае оплатит похороны пациента, умершего по её вине

В городе Березники, расположенном в Пермском крае, суд обязал "Краевую больницу имени академика Вагнера" выплатить местной жительнице 200 тысяч рублей. Именно столько она потратила на похороны своего отца, который скончался от лептоспироза два года назад. Ранее это же женщина уже получила по суду моральную компенсацию за его смерть, как сообщается на сайте "Медико-правовой коллегии".

Эта история произошла в сентябре 2020 года, когда в больницу доставили мужчину, у которого в течение четырех дней сохранялась температура на уровне 40С. Его положили в инфекционное отделение больницы, а затем и в реанимацию, где установили диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. У пациента проявилась желтуха, он впал в кому и скончался на следующий день.

Дочь умершего обратилась в суд с иском к больнице, так как посчитала, что её отцу оказали некачественную и несвоевременную помощь. В ходе разбирательства были установлены дефекты оказания медпомощи, включая слишком позднее назначение антибактериальных препаратов, несмотря на явные признаки лептоспироза. Больница заплатила дочери умершего моральную компенсацию в 400 тысяч рублей.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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