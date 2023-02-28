Больница в Кемеровской области заплатит пациенту за отказ в медицинской помощи

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Отказавшийся от получения лечения в больнице пациент получит за это компенсацию. Оказалось, что его отказ был устным.

Некоторое время назад суд в Кузбассе рассмотрел гражданское дело местного жителя, обратившегося с иском к больнице. Истец требовал от суда принудить медицинское учреждение выплатить компенсацию за то, что ему не была оказана медицинская помощь. При этом на суде было установлено, что пациент сам отказался от осмотра, как пишет Telegram-канал "Медицинская Россия".

Мужчина обратился в больницу с травмой глаза, но поскольку у офтальмолога в медицинском учреждении в тот момент уже закончился рабочий день, пациента направили в поликлинику. Пациент устно отказался от осмотра заведующим отделением. Мужчина посчитал, что его права нарушены и потребовал через суд взыскать компенсацию. На суде его действия были оценены как самостоятельный отказ от медицинской услуги, и в удовлетворении иска жителю Кемеровской области отказали.

Но ему на помощь пришла прокуратура, которая подала апелляцию. В ней было указано, что суд не учёл отсутствия письменного отказа истца от проведения осмотра. Судебная коллегия по гражданским делам отменила решение суда первой инстанции и взыскала компенсацию морального вреда и всех судебных расходов с больницы. К сожалению, суммы не уточняются.

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