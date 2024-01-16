Врач Водолазская рассказала, что нужно включить в меню после новогодних праздников

Врач Водолазкая назвала брокколи, цитрусы и болгарский перец лучшими продуктами после новогодних застолий

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог Biogena Ангелина Водолазкая рассказала, каким образом можно помочь своему организму восстановиться после обильных новогодних застолий и возлияний.

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Прежде всего после праздников нужно перестать объедаться и больше пить, в идеале — просто чистую, негазированную воду, сказала врач.

Сделать процесс детокса организма более эффективным помогут некоторые продукты, которые неплохо бы включить в свой рацион после праздничных застолий, пишет Газета.Ru.

После праздников, в частности, нужно налегать на брокколи, уверена диетолог. В этом овоще, помимо большого количества витаминов, минералов и пищевых волокон, есть глюкозинолаты, являющиеся одним из самых ценных пищевых элементов для облегчения работы печени.

Также в рационе в этот период должны присутствовать цитрусовые, в которых много клетчатки и природного антиоксиданта — витамина С.

Не следует забывать про имбирь, который уменьшает воспаления, нормализует обмен веществ и пищеварение, отметила врач.

Будет отлично, если в рационе после праздников будет присутствовать природный уросептик клюква, которая помогает поддерживать мочевыделительную систему, а также болгарский перец.

"Болгарский перец — рекордсмен по содержанию витамина C. Кроме этого, в болгарском перце содержится много витаминов группы A. Микронутриент известен как мощный антиоксидант, который нужен для защиты от свободных радикалов-антиоксидантов на уровне оболочки клетки и снижения оксидативного стресса", — добавила Водолазская.