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Врач Водолазская рассказала, что нужно включить в меню после новогодних праздников

Врач Водолазкая назвала брокколи, цитрусы и болгарский перец лучшими продуктами после новогодних застолий

1:39
Здоровье

Эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог Biogena Ангелина Водолазкая рассказала, каким образом можно помочь своему организму восстановиться после обильных новогодних застолий и возлияний.

Врач Водолазкая назвала брокколи, цитрусы и болгарский перец лучшими продуктами после новогодних застолий
Фото: https://www.flickr.com/photos/ginnerobot/3189460387/ by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Прежде всего после праздников нужно перестать объедаться и больше пить, в идеале — просто чистую, негазированную воду, сказала врач.

Сделать процесс детокса организма более эффективным помогут некоторые продукты, которые неплохо бы включить в свой рацион после праздничных застолий, пишет Газета.Ru.

После праздников, в частности, нужно налегать на брокколи, уверена диетолог. В этом овоще, помимо большого количества витаминов, минералов и пищевых волокон, есть глюкозинолаты, являющиеся одним из самых ценных пищевых элементов для облегчения работы печени.

Также в рационе в этот период должны присутствовать цитрусовые, в которых много клетчатки и природного антиоксиданта — витамина С.

Не следует забывать про имбирь, который уменьшает воспаления, нормализует обмен веществ и пищеварение, отметила врач.

Будет отлично, если в рационе после праздников будет присутствовать природный уросептик клюква, которая помогает поддерживать мочевыделительную систему, а также болгарский перец.

"Болгарский перец — рекордсмен по содержанию витамина C. Кроме этого, в болгарском перце содержится много витаминов группы A. Микронутриент известен как мощный антиоксидант, который нужен для защиты от свободных радикалов-антиоксидантов на уровне оболочки клетки и снижения оксидативного стресса", — добавила Водолазская.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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