Врач Водолазская рассказала, что нужно включить в меню после новогодних праздников

Эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог Biogena Ангелина Водолазкая рассказала, каким образом можно помочь своему организму восстановиться после обильных новогодних застолий и возлияний.
Прежде всего после праздников нужно перестать объедаться и больше пить, в идеале — просто чистую, негазированную воду, сказала врач.
Сделать процесс детокса организма более эффективным помогут некоторые продукты, которые неплохо бы включить в свой рацион после праздничных застолий, пишет Газета.Ru.
После праздников, в частности, нужно налегать на брокколи, уверена диетолог. В этом овоще, помимо большого количества витаминов, минералов и пищевых волокон, есть глюкозинолаты, являющиеся одним из самых ценных пищевых элементов для облегчения работы печени.
Также в рационе в этот период должны присутствовать цитрусовые, в которых много клетчатки и природного антиоксиданта — витамина С.
Не следует забывать про имбирь, который уменьшает воспаления, нормализует обмен веществ и пищеварение, отметила врач.
Будет отлично, если в рационе после праздников будет присутствовать природный уросептик клюква, которая помогает поддерживать мочевыделительную систему, а также болгарский перец.
"Болгарский перец — рекордсмен по содержанию витамина C. Кроме этого, в болгарском перце содержится много витаминов группы A. Микронутриент известен как мощный антиоксидант, который нужен для защиты от свободных радикалов-антиоксидантов на уровне оболочки клетки и снижения оксидативного стресса", — добавила Водолазская.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.