Супер-полезно для пожилых: ешьте это, чтобы всегда иметь идеальное зрение

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Врачи назвали виноград самой полезной сладостью для глаз

1:08
Здоровье

Употребление винограда оказывает положительное воздействие на здоровье глаз у людей пожилого возраста, утверждают ученые из национального университета Сингапура на основе результатов своего исследования.

Врачи назвали виноград самой полезной сладостью для глаз
Фото: openverse.org by tribp is licensed under CC BY 2.0.

Ученые отмечают, что с возрастом многие люди сталкиваются с проблемами, такими как глаукома или дегенерация желтого пятна. Окислительный стресс часто является причиной этих заболеваний, когда в организме происходит усиление окислительных процессов, и система антиоксидантов неспособна справиться с этим напряжением. Виноград, благодаря своим пищевым антиоксидантам, замедляет эти процессы и предотвращает образование продуктов гликирования. Это, в свою очередь, улучшает состояние сетчатки.

Исследователи также отмечают, что у людей пожилого возраста, регулярно употребляющих сублимированный порошок столового винограда в течение нескольких месяцев, наблюдается улучшение остроты зрения и увеличение антиоксидантной способности плазмы крови.

Специалисты рекомендуют употребление примерно полутора чашек винограда ежедневно, чтобы укрепить сетчатку и предотвратить развитие заболеваний глаз.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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