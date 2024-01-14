Супер-полезно для пожилых: ешьте это, чтобы всегда иметь идеальное зрение

Врачи назвали виноград самой полезной сладостью для глаз

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление винограда оказывает положительное воздействие на здоровье глаз у людей пожилого возраста, утверждают ученые из национального университета Сингапура на основе результатов своего исследования.

Фото: openverse.org by tribp is licensed under CC BY 2.0.

Ученые отмечают, что с возрастом многие люди сталкиваются с проблемами, такими как глаукома или дегенерация желтого пятна. Окислительный стресс часто является причиной этих заболеваний, когда в организме происходит усиление окислительных процессов, и система антиоксидантов неспособна справиться с этим напряжением. Виноград, благодаря своим пищевым антиоксидантам, замедляет эти процессы и предотвращает образование продуктов гликирования. Это, в свою очередь, улучшает состояние сетчатки.

Исследователи также отмечают, что у людей пожилого возраста, регулярно употребляющих сублимированный порошок столового винограда в течение нескольких месяцев, наблюдается улучшение остроты зрения и увеличение антиоксидантной способности плазмы крови.

Специалисты рекомендуют употребление примерно полутора чашек винограда ежедневно, чтобы укрепить сетчатку и предотвратить развитие заболеваний глаз.