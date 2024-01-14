Супер-полезно для пожилых: ешьте это, чтобы всегда иметь идеальное зрение

Употребление винограда оказывает положительное воздействие на здоровье глаз у людей пожилого возраста, утверждают ученые из национального университета Сингапура на основе результатов своего исследования.
Ученые отмечают, что с возрастом многие люди сталкиваются с проблемами, такими как глаукома или дегенерация желтого пятна. Окислительный стресс часто является причиной этих заболеваний, когда в организме происходит усиление окислительных процессов, и система антиоксидантов неспособна справиться с этим напряжением. Виноград, благодаря своим пищевым антиоксидантам, замедляет эти процессы и предотвращает образование продуктов гликирования. Это, в свою очередь, улучшает состояние сетчатки.
Исследователи также отмечают, что у людей пожилого возраста, регулярно употребляющих сублимированный порошок столового винограда в течение нескольких месяцев, наблюдается улучшение остроты зрения и увеличение антиоксидантной способности плазмы крови.
Специалисты рекомендуют употребление примерно полутора чашек винограда ежедневно, чтобы укрепить сетчатку и предотвратить развитие заболеваний глаз.
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