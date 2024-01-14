Бегом к врачу: вот что будет, если хрустеть шеей

Остеопат Евдокимов рассказал об опасных последствиях хруста шеей

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хруст в шее может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания у человека и послужить причиной для посещения врача, утверждает остеопат Александр Евдокимов. Звук, ассоциирующийся с хрустом, напоминающий трение песка или скрип снега, может быть связан с накоплением солей или образованием остеофитов — выростов костной ткани, формирующихся на поверхности суставов.

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При определенных движениях остеофиты могут вызвать повреждение мягких тканей и сосудов, а также привести к раздражению нервных тканей, впоследствии вызывая болевые ощущения в шейном отделе позвоночника. Для людей, ведущих сидячий образ жизни, подобный хруст становится основанием для обращения к врачу, подчеркивает остеопат.

Однако, если подобный хруст проявляется у молодых и худощавых людей, а также у детей, это не свидетельствует о наличии каких-либо нарушений.