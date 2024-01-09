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Нутрициолог Пик назвала способы совмещать алкоголь и похудение

1:32
Здоровье

Тем, кто придерживается здорового образа жизни и употребляет умеренное количество алкоголя, не следует беспокоиться. Однако для малоподвижных людей, склонных к ожирению, важно быть осторожными. Потребление большого количества спиртного вносит в рацион сотни калорий и замедляет метаболизм.

Нутрициолог Пик назвала способы совмещать алкоголь и похудение
Фото: Shutterstock

"Организм сразу начинает перерабатывать алкоголь, пренебрегая питательными веществами из пищи. В результате всё то, что вы недавно съели, превращается в подкожный жир", — говорит нутрициолог Памела Пик.

Несмотря на это, есть несколько советов, которые помогут вам совмещать алкоголь и диету.

  • Перекусывайте перед употреблением алкоголя

Лучше сделать полезный перекус, чем считать калории и полностью отказываться от еды, освобождая место для напитков.

  • Предпочитайте чистый алкоголь

Избегайте сладких коктейлей, так как они могут усилить чувство голода. Выбирайте простые напитки, такие как вино или пиво, чтобы минимизировать калорийность.

  • Не употребляйте более 1-2 стаканов в день

Умеренное потребление алкоголя считается одним-двумя стаканами в день для женщин и мужчин.

  • Не переедайте во время похмелья

После употребления алкоголя организм нуждается в энергии для его переработки. Чтобы избежать переедания, важно пить воду после алкоголя и употреблять пищу, богатую клетчаткой и белками, до и после вечеринки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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