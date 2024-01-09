Нутрициолог Пик назвала способы совмещать алкоголь и похудение

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тем, кто придерживается здорового образа жизни и употребляет умеренное количество алкоголя, не следует беспокоиться. Однако для малоподвижных людей, склонных к ожирению, важно быть осторожными. Потребление большого количества спиртного вносит в рацион сотни калорий и замедляет метаболизм.

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"Организм сразу начинает перерабатывать алкоголь, пренебрегая питательными веществами из пищи. В результате всё то, что вы недавно съели, превращается в подкожный жир", — говорит нутрициолог Памела Пик.

Несмотря на это, есть несколько советов, которые помогут вам совмещать алкоголь и диету.

Перекусывайте перед употреблением алкоголя

Лучше сделать полезный перекус, чем считать калории и полностью отказываться от еды, освобождая место для напитков.

Предпочитайте чистый алкоголь

Избегайте сладких коктейлей, так как они могут усилить чувство голода. Выбирайте простые напитки, такие как вино или пиво, чтобы минимизировать калорийность.

Не употребляйте более 1-2 стаканов в день

Умеренное потребление алкоголя считается одним-двумя стаканами в день для женщин и мужчин.

Не переедайте во время похмелья

После употребления алкоголя организм нуждается в энергии для его переработки. Чтобы избежать переедания, важно пить воду после алкоголя и употреблять пищу, богатую клетчаткой и белками, до и после вечеринки.