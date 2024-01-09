Тем, кто придерживается здорового образа жизни и употребляет умеренное количество алкоголя, не следует беспокоиться. Однако для малоподвижных людей, склонных к ожирению, важно быть осторожными. Потребление большого количества спиртного вносит в рацион сотни калорий и замедляет метаболизм.
"Организм сразу начинает перерабатывать алкоголь, пренебрегая питательными веществами из пищи. В результате всё то, что вы недавно съели, превращается в подкожный жир", — говорит нутрициолог Памела Пик.
Несмотря на это, есть несколько советов, которые помогут вам совмещать алкоголь и диету.
Лучше сделать полезный перекус, чем считать калории и полностью отказываться от еды, освобождая место для напитков.
Избегайте сладких коктейлей, так как они могут усилить чувство голода. Выбирайте простые напитки, такие как вино или пиво, чтобы минимизировать калорийность.
Умеренное потребление алкоголя считается одним-двумя стаканами в день для женщин и мужчин.
После употребления алкоголя организм нуждается в энергии для его переработки. Чтобы избежать переедания, важно пить воду после алкоголя и употреблять пищу, богатую клетчаткой и белками, до и после вечеринки.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.