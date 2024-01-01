Нарколог Иванов рассказал, как быстро избавиться от похмелья

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

1 января многие сталкиваются с неприятными последствиями переизбытка алкоголя. Как избавиться от похмелья, рассказывает главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Алтайского края Андрей Иванов.

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В первую очередь врач рекомендует обеспечить себе достаточный отдых и употребление большого количества жидкости. Например, можно пить морсы или воду с добавлением лимона. Еще один эффективный способ справиться с похмельем — употребление супов и бульонов,

Также полезно немного прогуляться на свежем воздухе, а затем принять контрастный душ.