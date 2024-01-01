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Врачи рассказали, как заставить мозг почувствовать сытость и начать худеть

2:35
Здоровье

Контроль за аппетитом осуществляется гипоталамусом — областью мозга. После приема пищи уровень инсулина и лептина в организме повышается, оказывая воздействие на гипоталамус и подавляя аппетит. Однако регуляцию аппетита можно осуществлять и без участия гормонов, через вкусовые рецепторы. Это становится возможным благодаря таницитам — клеткам, покрывающим дно третьего желудочка в мозге. Танициты получают информацию о вкусе пищи через рецепторы на языке и передают сигналы в гипоталамус по своим отросткам.

Врачи рассказали, как заставить мозг почувствовать сытость и начать худеть
Фото: Getty Images/iStockphoto by Deepak Verma

Ранее считалось, что танициты реагируют только на сладкий вкус. Однако последние исследования Уорикского университета показали, что танициты также активируются в ответ на вкус умами — "пятый вкус", связанный с наличием в пище аминокислот.

В эксперименте ученые добавили концентрированные аминокислоты в подсвеченные клетки мозга. Лизин и аргинин, две незаменимые аминокислоты, обеспечили самую сильную и быструю реакцию таницитов. За 30 секунд танициты распознали эти аминокислоты и передали информацию в гипоталамус.

При употреблении пищи, богатой аргинином и лизином, рецепторы умами на вкусовых сосочках языка реагируют на их присутствие, передавая сигнал в мозг. Танициты реагируют на эти сигналы, передавая информацию в гипоталамус, что приводит к снижению аппетита.

Уровень аминокислот в крови и мозге после приема пищи играет важную роль в передаче ощущения сытости. Открытие того, что танициты чувствуют аминокислоты, может стать основой для разработки новых методов контроля веса.

Профессор неврологии Уорикского университета Николас Дэй частично объясняет, почему люди, придерживающиеся высокобелковых диет, чувствуют меньше голода и не переедают, даже не ограничивая себя в калориях.

Аргинин и лизин содержатся в большом количестве в продуктах животного происхождения, таких как говядина, свинина, курица, индейка, печень, скумбрия, тунец, лосось и сыр. Также незаменимые аминокислоты присутствуют в растительных источниках, таких как чечевица, ростки пшеницы и авокадо.

Если ваша цель — снижение аппетита и потребление меньшего количества калорий, рекомендуется включать эти продукты в свой рацион.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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