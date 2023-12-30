Пожилым назвали три научно обоснованные причины есть персики

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На первый взгляд персики кажутся полными сахара. Однако на самом деле они обладают множеством ключевых питательных веществ. Помимо сладких углеводов, в персиках содержатся жиры, белки, а также витамины А, С, Е, К, ниацин (витамин В3, или РР) и многое другое. Вся эта питательная ценность делает персики фруктом, способствующим справлению с повседневными стрессами, физическими нагрузками, а также защищающим от вирусов и бактерий. Вот какие полезные свойства присущи этим сладким плодам.

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Персики способствуют предотвращению запоров и диареи

Средний персик весом около 150 г содержит более 2 г клетчатки, необходимой для поддержания здорового пищеварения. Клетчатка улучшает двигательную активность кишечника, предотвращая задержку переваренных продуктов и способствуя образованию мягкого стула, что снижает риск запоров. Также клетчатка абсорбирует лишнюю влагу, предотвращая диарею. Не забывайте оставлять кожу на персике - именно в ней содержится наибольшее количество клетчатки.

Борьба с преждевременным старением и окислительным стрессом

Витамины А, С, а также флавоноиды, богатые в персиках, являются мощными антиоксидантами. Они способны уменьшать количество свободных радикалов, повреждающих молекулы органов и тканей. Этот процесс, известный как окислительный стресс, связывается с ускоренным старением, а также развитием серьезных заболеваний, таких как деменция, аутоиммунные расстройства, болезни сердечно-сосудистой системы и рак. Употребление персиков помогает снизить ущерб, причиняемый организму окислительным стрессом, и поддерживает сохранение молодости и здоровья.

Возможное улучшение состояния кожи

Растительные соединения, такие как керамиды, обнаруженные в персиках, способствуют удержанию влаги в коже. Поэтому регулярное употребление персиков может помочь предотвратить появление морщин, пигментных пятен и кожных раздражений. Хотя исследование, подтверждающее этот эффект, проводилось на образцах кожи, ученые оптимистично настроены и предполагают, что подобный увлажняющий эффект будет заметен и у людей, употребляющих персики.