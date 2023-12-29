В сезон гриппа и простуд важно не только выздороветь, но также и быстро восстановиться. По словам диетолога Софьи Елашевич, поможет в этом не самая популярная специя из семейства имбирных — кардамон.
"В ней содержится много антиоксидантов, в том числе глутатиона, который выводит тяжелые металлы и ускоряет восстановление после вирусных заболеваний. Вещества замедляют старение, снижают риск хронических заболеваний и рака. В любое время года кардамон добавляют в кофе и чай, а в скандинавских странах им ароматизируют сладкую выпечку вместо корицы", — поделилась специалист с изданием "Аргументы и факты".
Помимо этого, Елашевич рассказала рецепт чая масалы с использованием этой специи.
Для него понадобятся:
Лавровый лист — 12 шт.
Зелёный кардамон — 6 шт.
Корица — 1 палочка
Гвоздика — 4 шт.
Чёрный перец — 8 горошин
Имбирь молотый — на кончике ножа
Ингредиенты:
Чай листовой — 2 чайных ложки
Вода — 400 мл
Молоко — 800 мл
Для приготовления нужно растолочь все специи — чем усерднее, тем больше аромата они придадут. После добавить в кастрюлю ложку свежемолотых специй масала, имбирь и две чайных ложки чёрного чая.
Всё нужно залить водой и довести до кипения, после чего томить пару минут. В конце добавить молоко и довести до кипения. Варить следует, пока не спадёт пена.
Готовый чай процедить через сито и употреблять маленькими глотками.
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