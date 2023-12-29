Диетолог Елиашевич назвала специю, нужную после ОРВИ и гриппа

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В сезон гриппа и простуд важно не только выздороветь, но также и быстро восстановиться. По словам диетолога Софьи Елашевич, поможет в этом не самая популярная специя из семейства имбирных — кардамон.

Фото: Openverse by Glassholic is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"В ней содержится много антиоксидантов, в том числе глутатиона, который выводит тяжелые металлы и ускоряет восстановление после вирусных заболеваний. Вещества замедляют старение, снижают риск хронических заболеваний и рака. В любое время года кардамон добавляют в кофе и чай, а в скандинавских странах им ароматизируют сладкую выпечку вместо корицы", — поделилась специалист с изданием "Аргументы и факты".

Помимо этого, Елашевич рассказала рецепт чая масалы с использованием этой специи.

Для него понадобятся:

Лавровый лист — 12 шт.

Зелёный кардамон — 6 шт.

Корица — 1 палочка

Гвоздика — 4 шт.

Чёрный перец — 8 горошин

Имбирь молотый — на кончике ножа

Ингредиенты:

Чай листовой — 2 чайных ложки

Вода — 400 мл

Молоко — 800 мл

Для приготовления нужно растолочь все специи — чем усерднее, тем больше аромата они придадут. После добавить в кастрюлю ложку свежемолотых специй масала, имбирь и две чайных ложки чёрного чая.

Всё нужно залить водой и довести до кипения, после чего томить пару минут. В конце добавить молоко и довести до кипения. Варить следует, пока не спадёт пена.

Готовый чай процедить через сито и употреблять маленькими глотками.