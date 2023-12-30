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Врач рассказала, как правильно выбрать время для ужина

1:15
Здоровье

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Элина Борханова поделилась мнением о том, когда необязательно придерживаться правила "не есть после шести".

Врач рассказала, как правильно выбрать время для ужина
Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

"Отсутствие приема пищи после шести часов, например, может создать дефицит калорий. Да, это может помочь людям, стремящимся похудеть, но многие не могут успеть поесть до этого времени, что в итоге приводит к страданиям и невозможности поужинать вместе с семьей", — пояснила специалист.

Для достижения потери веса вполне разумно ужинать за три часа до сна. Этот временной интервал будет достаточным для того, чтобы организм успел сжечь часть калорий.

"Если человек ложится спать в девять часов, то правило не есть после шести вечера может быть актуальным для него. Однако, если он ложится спать в 23:00, то он вполне может поужинать в 19-20 часов. Ранний ужин также может быть полезен тем, кто страдает изжогой (рефлюксом, изофагитом), когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. В таких случаях рекомендуется избегать ложения после еды и ужинать за два часа до сна", — заключила Борханова.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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