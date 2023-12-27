Полотенце не используем. Доктор назвала главные принципы безопасности при мытье посуды

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова считает, что главное при мытье посуды смыть все бактерии с помощью специальных средств или в посудомоечной машине.

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Современным моющим средствам для посуды можно доверять, считает эксперт Pravda.Ru. Гели и сыпучие порошки протестированы учёными, а значит безопасны.

"Моющие средства, предназначенные именно для посуды, разрешены и не вредные. Иначе бы они не продавались на прилавках магазинов. Они же созданы для того, чтобы убить болезнетворные бактерии. Гораздо вреднее, если посуда будет вообще без моющего средства помыта. Можно отравиться различными болезнетворными бактериями, вирусами. Современные средства как раз созданы, чтобы их погубить. Основное — это правильно смывать. И безопасность, в том числе гигиеническая, чтобы бактерии не попадали в пищу через посуду. Если хорошо промыта под проточной водой или в специальных моющих машинах, то, в принципе, количество средств, которое остается на посуде, безопасно для здоровья", — говорит доктор.

Специалист развенчала миф о необходимости насухо вытирать посуду полотенцем.

"Посуда должна быть хорошо помытая, высушенная. Не рекомендуется посуду вытирать полотенцем, потому что не всегда оно достаточно чистое. И волокна полотенца тоже могут оставаться на посуде, попадать в пищеварительный тракт, что тоже нехорошо", — считает Дарья Русакова.

А вот в использовании доморощенных, "бабушкиных" средств для мытья посуды, врач не видит необходимости.

"Раньше мыли содой. Сода считается безопасной. Но, она тоже не все может отмыть, а также может нарушить, если это фарфоровая посуда с позолотой. Это же абразивная. Хозяйственное мыло тоже плохо смывается с посуды и остатки мыла — это тоже щелочь. Здесь нет абсолютно безопасных средств. Безопасность в том, чтобы гигиена была соблюдена. Сейчас эко-, био- много различных средств, которые биоразлагаемые, которые относительно не вредные. Если все промывать водой и вода чистая, то все будет хорошо", — делает вывод наша собеседница.

Как правильно мыть посуду. Полезные советы хозяйкам.