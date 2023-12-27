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Онколог Астраханцев: астматикам курить нельзя ни в каком виде

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Здоровье

Заместитель главного врача клиники "Евроонко", онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев считает, что курение — это очень плохая привычка для астматиков, даже если речь идёт о пассивном виде этого процесса.

Онколог Астраханцев: астматикам курить нельзя ни в каком виде
Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

По словам Астраханцева, бронхиальная астма имеет хронический характер, и вылечиться от неё невозможно. А проявляет себя это заболевание так, как это происходит в случае с раком лёгкого.

В разговоре с РИАМО Астраханцев напомнил, что курение может спровоцировать развитие рака. Поэтому астматикам нужно быть особенно осторожными и уделять больше внимания здоровому образу жизни.

По данным Астраханцева, бронхиальной астмой болеют 1,5 миллиона россиян, и это только официально зарегистрированные случаи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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