Заместитель главного врача клиники "Евроонко", онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев считает, что курение — это очень плохая привычка для астматиков, даже если речь идёт о пассивном виде этого процесса.
По словам Астраханцева, бронхиальная астма имеет хронический характер, и вылечиться от неё невозможно. А проявляет себя это заболевание так, как это происходит в случае с раком лёгкого.
В разговоре с РИАМО Астраханцев напомнил, что курение может спровоцировать развитие рака. Поэтому астматикам нужно быть особенно осторожными и уделять больше внимания здоровому образу жизни.
По данным Астраханцева, бронхиальной астмой болеют 1,5 миллиона россиян, и это только официально зарегистрированные случаи.
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