Онколог Астраханцев: астматикам курить нельзя ни в каком виде

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заместитель главного врача клиники "Евроонко", онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев считает, что курение — это очень плохая привычка для астматиков, даже если речь идёт о пассивном виде этого процесса.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

По словам Астраханцева, бронхиальная астма имеет хронический характер, и вылечиться от неё невозможно. А проявляет себя это заболевание так, как это происходит в случае с раком лёгкого.

В разговоре с РИАМО Астраханцев напомнил, что курение может спровоцировать развитие рака. Поэтому астматикам нужно быть особенно осторожными и уделять больше внимания здоровому образу жизни.

По данным Астраханцева, бронхиальной астмой болеют 1,5 миллиона россиян, и это только официально зарегистрированные случаи.