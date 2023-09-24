Опубликован перечень заболеваний, запрещающий службу по контракту в ВС РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

24 сентября вступили в силу новые ограничения для службы по контракту в ВС Российской Федерации. Перечень болезней опубликован на портале правовой информации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

В документе перечислены 26 заболеваний и состояний организма. Среди них инфекционные болезни, такие как гепатиты В и С, а также активный туберкулёз органов дыхания и костей, которые могут передаваться при контакте с другими людьми. В перечень вошли новообразования, включая злокачественные опухоли, психические расстройства, инсульты, эпилепсия, бронхиальная астма и другие.

Кроме того, лиц с отсутствующими органами или их частями после ранений или травм, а также с умеренным нарушением функций конечностей из-за огнестрельных переломов, с врождёнными аномалиями органов дыхания или проблемами со зрением не допустят к службе по контракту.

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